Katastrofa na Floride! Lietadlo s pomocou pre Jamajku skončilo v jazere: Posádka je nezvestná

WASHINGTON - Na Floride sa v pondelok dopoludnia miestneho času zrútilo malé lietadlo, ktoré prevážalo humanitárnu pomoc pre Jamajku, nedávno zasiahnutú hurikánom Melissa. Informovala o tom agentúra AP.
Lietadlo havarovalo približne po piatich minútach od štartu v okrese Broward County, kde žije početná komunita ľudí z karibských ostrovov, ktorí sa po hurikáne Melissa pustili do zbierky humanitárnej pomoci. Jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov v oblasti Karibiku zasiahol okrem Jamajky aj Haiti, Kubu a Bahamy. Na Jamajke si vyžiadal najmenej 28 obetí.
Záchranári vyslaní na miesto havárie lietadla, ktoré zachytilo vrchol palmy a skončilo v retenčnej nádrži v obývanej oblasti v meste Coral Springs, bezprostredne nenašli žiadne osoby z paluby lietadla. Pátranie po nich v jazere pokračuje.
K havárii došlo niekoľko dní po nehode veľkého lietadla zásielkovej spoločnosti UPS v Kentucky. V USA sa teraz diskutuje o problémoch v leteckej doprave spojených s pokračujúcim zastavením činnosti federálnej vlády.