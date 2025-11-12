V Nemecku sa začal veľký súdny proces s thajskou sieťou obchodujúcou s ľuďmi

BIEFELD - V západnom Nemecku sa v utorok začal rozsiahly súdny proces s desiatimi obžalovanými, ktorí sú obvinení z prevádzkovania siete obchodujúcej s ľuďmi, nútenia k prostitúcii a prania špinavých peňazí. Informuje o tom agentúra DPA.
Nemecká prokuratúra obvinila tieto osoby vo veku od 29 do 64 rokov z obchodovania so ženami a transrodovými osobami, ktoré pricestovali z Thajska do Nemecka, kde boli následne nútené k prostitúcii. Podľa obžaloby museli obete týmto spôsobom splácať svoje cestovné náklady. Obžalovaní údajne v rámci siete vykonávali rôzne úlohy - od šoférovania až po organizáciu celej siete a prevádzkovania nevestincov. Jeden z obžalovaných má britský pas, ostatní sú občanmi Thajska - jeden z nich disponuje aj nemeckým pasom a ďalší zase švédskym.
Časť peňazí zarobených v nevestincoch, ktoré sa nachádzali predovšetkým v západnom spolkovom štáte Severné Porýnie-Vestfálsko, bola v hotovosti prepravená lietadlom do Thajska, kde bola následne zamenená. V jednom z prípadov, ktoré opísala prokuratúra, bolo z hamburského letiska do Ázie prepašovaných 110.000 eur v dvoch vrecúškach od sladkostí. Regionálny súd v Bielefelde naplánoval termíny pojednávaní do konca apríla 2026.