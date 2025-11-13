Alžírsky spisovateľ dostal milosť, už je v Nemecku: Podrobí sa vyšetreniam

BERLÍN - Francúzsko-alžírsky spisovateľ Búalám Sansál, ktorému alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún udelil na žiadosť nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera milosť, pricestoval v stredu večer do Berlína, kde sa podrobí lekárskym vyšetreniam, informovala kancelária nemeckého prezidenta. Píše správa agentúry AFP.
Hovorkyňa nemeckého prezidenta Cerstin Gammelinová pre AFP potvrdila, že 81-ročný Sansál by mal byť ešte v stredu večer prijatý do nemocnice v Berlíne. Vo štvrtok sa k nemu pripojí jeho manželka, ktorá tiež pricestovala z Alžírska. AFP doplnila, že jedno z vozidiel konvoja, ktoré Sansála vyzdvihlo na letisku v Berlíne, neskôr dorazilo do vojenskej nemocnice v centre Berlína. Denník The Guardian napísal, že Sansál má diagnostikovanú rakovinu prostaty.
Alžírske úrady zadržali Sansála
Alžírske úrady zadržali Sansála pred rokom a v marci ho súd odsúdil na päť rokov väzenia za podkopávanie národnej jednoty. Za Sansálovo prepustenie sa v posledných mesiacoch zasadzovalo niekoľko celosvetovo známych autorov vrátane Salmana Rushdieho, Annie Ernauxovej a Woleho Soyinku. Nemeckému a alžírskemu prezidentovi sa v stredu telefonicky poďakoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý dodal, že s Alžírskom je „pripravený diskutovať o všetkých otázkach, ktoré sú predmetom záujmu“ oboch krajín.
Dôvody nie sú zrejmé
Dôvody, ktoré Nemecko viedli k tomu, aby sa do Sansálovho prípadu zapojilo, zatiaľ nie sú zrejmé, no Steinmeierovej intervencii predchádzali výzvy od ďalších spisovateľov, francúzskeho prezidenta, ako aj ľudskoprávnych organizácií, píše agentúra Reuters. Sansál, ktorý v minulosti pôsobil ako vysokopostavený štátny úradník, je hlasným kritikom alžírskej vlády a antiislamistom. Píše po francúzsky a má aj francúzske občianstvo. V Alžírsku bol stíhaný za svoj článok pre francúzsky krajne pravicový web Frontières, v ktorom podporil stanovisko Maroka, že jeho územie bolo pod francúzskou kolonizáciou oklieštené v prospech Alžírska.
V Alžírsku Sansála následne obvinili z podkopávania národnej jednoty, urážky konštituovaného orgánu (armády), podkopávania národného hospodárstva a vlastníctva videí a publikácií ohrozujúcich národnú bezpečnosť a stabilitu. Spisovateľ všetky obvinenia odmietal s tým, že nikdy nemal v úmysle uraziť Alžírsko ani jeho inštitúcie.
Sansálovým prípadom sa ešte zvýšilo diplomatické napätie medzi Francúzskom a jeho bývalou kolóniou Alžírskom. Vzťahy medzi oboma krajinami sa výrazne zhoršili po tom, čo Francúzsko minulý rok podporilo zvrchovanosť Maroka nad sporným regiónom Západná Sahara. V českom preklade Sansálovi vyšli knihy 2084 – Konec světa a Němcova vesnice aneb Deníky bratří Schillerových. Pre autorovo meno bol použitý prepis Boualem Sansal.