Klimatická konferencia COP32 by sa mala konať v roku 2027 v Etiópii

BELÉM - Hostiteľom 32. konferencie OSN o klíme v roku 2027 bude zrejme Etiópia. Jej kandidatúru schválila Africká skupina vyjednávačov (AGN), povedal pre agentúru AFP predseda AGN Richard Muyungi.
Brazílske predsedníctvo konferencie COP30, ktorá sa koná v Beléme, potvrdilo výber afrických krajín. Toto neformálne rozhodnutie musia ešte oficiálne odobriť všetky krajiny zúčastňujúce sa na COP30, ktorá sa skončí 21. novembra. Očakáva sa však, že pôjde len o formalitu. V organizovaní klimatických konferencií OSN sa strieda päť regionálnych blokov, ktoré si musia hostiteľskú krajinu vybrať na základe konsenzu v rámci svojej skupiny. Tento proces môže viesť k mocenským bojom.
Nejasnosti okolo dejiska COP31 pretrvávajú
Za hostiteľa tohtoročnej COP30 bola v mene latinskoamerických a karibských štátov vybraná Brazília. Afrika je naplánovaná ako dejisko konferencie COP32 v roku 2027, pričom Etiópia ako hostiteľská krajina dostala prednosť pred Nigériou. AFP doplnila, že v súvislosti s dejiskom budúcoročnej klimatickej konferencie vládne naďalej neistota: Austrália ju chce usporiadať v meste Adelaide, ale Turecko odmieta ustúpiť a naďalej trvá na tom, že COP31 by sa mala konať na jeho pôde, konkrétne v letovisku Antalya. Austrália a Turecko patria do regionálneho bloku „Západná Európa a ďalšie štáty“.
Rokovania o dejisku COP31 pokračujú, pretože toto rozhodnutie musí padnúť ešte v Beléme. V opačnom prípade sa COP31 automaticky uskutoční v sídle úradu OSN pre klimatické zmeny v nemeckom meste Bonn. Takáto patová situácia by však v histórii klimatických konferencií OSN bola bezprecedentná.