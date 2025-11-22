Hrôza v Nigérii: Ozbrojenci uniesli vyše 220 školáčok a učiteľov z katolíckej školy

LAGOS - Ozbrojenci uniesli 227 žiakov a učiteľov z katolíckej školy v strednej Nigérii, informuje o tom agentúra AFP, a dodáva, že ide už o druhý únos zo školy v priebehu jedného týždňa.
Všetkých 215 študentov unesených zo školy St. Mary's School boli dievčatá, uviedol hovorca Kresťanskej asociácie Nigérie, dodajúc, že unesených bolo aj 12 učiteľov. V čase rastúcich obáv o bezpečnosť v najľudnatejšej krajine Afriky nariadili úrady v blízkych štátoch Katsina a Plateau preventívne zatvorenie všetkých škôl.
Prezident Tinubu ruší stretnutia kvôli kríze
Nigérijská vláda zatvorila už viacero škôl. Prezident Bola Tinubu zrušil svoje medzinárodné stretnutia vrátane účasti na summite G20 v Johannesburgu, aby riešil krízu v krajine, ktorá nastala po tom, čo ozbrojenci v pondelok vtrhli do strednej školy v štáte Kebbi v severozápadnej Nigérii a uniesli 25 dievčat.
Trump pohrozil vojenským zásahom
Odkedy americký prezident Donald Trump pohrozil Nigérii vojenským zásahom pre údajné vraždenie kresťanov v krajine, došlo v nej už k dvom únosom na školách a k útoku na kostol na západe Nigérie, pri ktorom boli dvaja ľudia zabití a najmenej ďalších desať unesených.
V roku 2014 vtrhli do internátnej školy v oblasti Chibok desiatky zločincov z islamistickej skupiny Boko Haram a uniesli 276 žiačok vo veku 12–17 rokov. Mnohé z nich boli v zajatí celé roky.
Severozápad Nigérie dlhodobo terorizujú zločinecké skupiny, ktoré kradnú dobytok, prepadávajú dediny, unášajú a zabíjajú obyvateľov, rabujú a vypaľujú domy. Ide o dôsledok vysokej miery chudoby, nezamestnanosti a rozšíreného nelegálneho obchodu so strelnými zbraňami, konštatuje AFP.
Náboženské konflikty a útoky gangov
Nigéria je rozdelená medzi prevažne kresťanský juh a moslimský sever a už dlho je dejiskom džihádistických povstaní, v ktorých dochádza k zabíjaniu kresťanov i moslimov - často bez rozdielu. Gangy taktiež pravidelne útočia na kostoly aj mešity.