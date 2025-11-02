MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana pre Rusko! Ukrajinské drony poškodili infraštruktúru a tanker v ruskom prístave Tuapse

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinské drony v noci na nedeľu spôsobili škody a vyvolali požiar na infraštruktúre a tankeri v čiernomorskom ruskom prístave Tuapse, kde sa nachádza veľký ropný terminál. Upozornila na to agentúra Reuters.
"Aktuálne odrážame útok bezpilotných lietadiel v Tuapse. Padajúce drony poškodili infraštruktúru v prístave a spôsobili požiar. Žiadne obete neevidujeme,“ uviedli na Telegrame miestne orgány v Krasnodarskom kraji, kde sa Tuapse nachádza. Úlomky z dronov dopadli aj na jeden z tankerov v prístave. Na lodi následne vypukol požiar a posádku museli evakuovať. Zatiaľ nie je jasné, ktorá časť infraštruktúry prístavu bola poškodená. V meste sa nachádza ropný terminál a rafinéria, ktoré vlastní spoločnosť Rosnefť. Obe boli tento rok niekoľkokrát terčom útokov ukrajinských dronov. Reuters pripomína, že terminál v Tuapse je kľúčovým strediskom pre vývoz ropy a rafinovaných ropných produktov na medzinárodné trhy. Akékoľvek narušenie jeho prevádzky môže mať podľa agentúry vplyv na exportné toky.
Trosky padajúcich dronov poškodili aj obytnú budovu v obci Sosnovij, neďaleko Tuapse. Zranených však nehlásia. Ukrajinské drony podľa DPA zasiahli viaceré ciele aj na Ruskom okupovaných územiach. Výpadky elektrického prúdu hlásili z okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti. Podľa Ruskom dosadeného gubernátora čiastočne okupovanej Záporožskej oblasti Jevhena Balického došlo k výpadkom prúdu na severe regiónu. Dodávky obnovili o približne hodinu neskôr. Kyjev v uplynulých mesiacoch zintenzívnil útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Cieľom je zásahmi energetických, vojenských a priemyselných zariadení oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku a ukázať bežným Rusom, že vojenský konflikt od nich nie je vzdialený.