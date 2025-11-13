PANIKA vo Venezuele: Expert ŠOKOVAL možným útokom zo strany USA! Vládca Maduro už vyhlásil mobilizáciu

CARACAS – V severnej časti Južnej Ameriky sa napätie stupňuje každým dňom. Venezuela pod dlhoročnou vládou diktátora Nicolása Madura, sa už pripravuje na priamy vojenský konflikt. Samotný diktátor vyhlásil mobilizáciu. Do Karibiku totiž vyplávala najväčšia loď amerického námorníctva.
Dlhoročný venezuelský prezident Nicolás Maduro sa odhodlal k prekvapivému ťahu. Na celom území krajiny vyhlásil mobilizáciu armádnych síl. Podľa denníka The Sun ide len o reakciu na demonštráciu sily zo sily USA. Prezident Trump sa totiž rozhodol do oblasti Karibského mora poslať najväčšiu bojovú loď amerického námorníctva.
Maduro vyhlásil, že sa stavia proti "hrozbe imperializmu", ktorú podľa neho USA predstavujú. Biely dom medzitým pokračuje v boji proti drogovým kartelom na otvorenom mori.
Rozmiestnenie amerických jednotiek v Karibiku (Zdroj: X/Conflict Radar/Reuters)
Pomoc od suseda Bolívie
Podľa oficiálnych vládnych zdrojov sa má mobilizácia týkať vzdušných, námorných aj pozemných síl. Podľa štátnej televízie ide o okamžitú aktiváciu "integrovaných obranných velení s cieľom zjednotenia civilných aj vojenských zložiek".
"U všetkých prebieha v súčasnosti vojenské cvičenie, ktoré má trvať ešte niekoľko dní," povedal venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López s tým, že vyhlásenie o mobilizácii prišlo priamo od prezidenta Madura.
Na cvičeniach budú prítomné aj vojenské jednotky zo susednej Bolívie. Cieľom je optimalizácia velenia a obrana krajiny pred americkou hrozbou.
Maduro sa vyhráža nasadením rakiet
Maduro okrem iného vyhlasuje, že má 5-tisíc rakiet Igla-S ruskej výroby, ktoré sú rozmiestnené "na každej hore, otvorenom priestranstve aj v každom meste po celej krajine". Podľa oficiálne dostupných dokumentov je však miestna armáda nútená nasadiť zastarané ruské zbrane a Maduro už mal prosiť o pomoc aj samotného prezidenta Putina.
Americké lode pri Venezuele
V priebehu tohto týždňa vstúpila do zóny Južného veliteľstva USA bojová lietadlová loď USS Gerald Ford. Na jej palube sa má nachádzať okolo 4-tisíc námorníkov a v útrobách desiatky bojových lietadiel. Odvíjajúc sa od týchto čísiel, ide o najväčšie nasadenie armády USA v tomto regióne od invázie do Panamy v roku 1989.
Nové satelitné snímky zobrazujú vojenskú loď USS Iwo Jima, ktorá hliadkuje len 200 km od pobrežia Venezuely. Dokáže preplaviť viac ako 1 600 vojakov a je schopná spustiť inváziu cez obojživelné plavidlá. V prípade rýchleho nasadenia do boja, je schopná priplávať k pobrežiu Venezuely do piatich hodín.
USS Gravely dokončila vojenské cvičenie pri pobreží Trinand a Tobago len začiatkom novembra. V oblasti sa zdržiavala štyri dni. Pri vodách Venezuely má okrem toho plávať aj americká jadrová ponorka.
Pentagón prítomnosť lietadlovej lode USS Gerald Ford v Karibiku vysvetľuje ako "posilnenie bojových kapacít USA v boji proti obchodovaniu s drogami a rozklade kartelov". Prezident Trump obviňuje Nicolása Madura zo zaplavenia amerického územia drogami. Na prítomnosť zvyšných spomenutých plavidiel sa prezident ani Pentagón nevyjadrili.
Možná invázia USA
Bývalý agent obrannej spravodajskej služby USA Phillip Ingram načrtol možný scenár, kedy sa USA rozhodnú pre inváziu. Washington by podľa neho mohol plánovať totálny útok, no najprv by využil svojich špiónov.
"Práve k tomu by slúžila táto vojna proti drogovým kartelom. Javí sa mi to ako predohra k rozsiahlej invázii. Trump vníma Venezuelu ako operačnú základňu pre nepriateľov USA, inými slovami, 'Kuba na steroidoch'."
Prítomnosť amerických bojových lodí v karibiku vidí ako jednoznačný pokus o blokádu organizovaný Trumpom. "Dusí Madura a skúma jeho ďalšie kroky," hovorí. Na záver dodal, že keď USA zaútočia, spravia to najprv potichu. "Americké kybernetické velenie spustí masívny útok, Venezuelu odreže od internetu, ochromí velenie aj vládu krajiny."