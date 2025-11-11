Chcel zapôsobiť na dievča, skončil v priekope: 17-ročný tínedžer ukradol auto rodičom

CHELM – Mladícka nerozvážnosť mohla skončiť tragédiou. Sedemnásťročný chlapec z poľského mesta Chełm sa rozhodol zapôsobiť na svoju priateľku netradičným spôsobom – bez vodičského preukazu si vzal rodičovské auto a vyrazil na jazdu. Romantické gesto sa však rýchlo zmenilo na nehodu, keď skončil s autom v priekope.
Podľa tamojšej polície sa incident odohral v obci Brzeźno v okrese Chełm. Mladík si bez vedomia rodičov zobral kľúče od Volkswagenu a sadol za volant, hoci nemal oprávnenie viesť motorové vozidlo. Spolu so 16-ročnou spolujazdkyňou sa vybrali na „tajný výlet“, no cesta sa skončila len pár kilometrov od domu.
Ako uvádza polícia, vodič pravdepodobne nezvládol riadenie na klzkej vozovke, auto zišlo z cesty a skončilo v priekop. Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky. Dievča utrpelo zranenia a bolo prevezené do nemocnice, chlapec vyviazol bez vážnej ujmy.
Polícia potvrdila, že tínedžer bol triezvy, no čaká ho vážny problém – za jazdu bez vodičského oprávnenia a spôsobenie nehody bude niesť trestnoprávnu zodpovednosť. Polícia apeluje na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde majú uložené kľúče od áut, a mladým ľuďom pripomína, že za volant treba sadať až po získaní oprávnenia – inak sa riskovanie môže skončiť tragicky.