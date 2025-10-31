Dopravná nehoda motorkára s autom: Cesta je neprejazdná, polícia vyzýva vodičov na rešpektovanie pokynov

Polícia zasahuje pri dopravnej nehode motorkára a osobného motorového vozidla. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
DOLNÝ HRIČOV - Cesta I/61 v katastri obce Dolný Hričov v okrese Žilina je pre dopravnú nehodu neprejazdná. Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti odporúča sa tomuto úseku vyhnúť.
„Aktuálne zasahujeme pri dopravnej nehode motorkára a osobného motorového vozidla,“ upozornila polícia a vyzvala vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov.
