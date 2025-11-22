Príšerné zábery: VIDEO Autobus sa skotúľal zo zrázu! Neprežilo minimálne 12 ľudí

QUITO - V centrálnej časti Ekvádoru sa pri meste Simiatug odohrala ničivá havária autobusu. Vozidlo sa prevrátilo zo strmého svahu a zastavilo sa až po sérii kotrmelcov. Podľa agentúry Reuters zomrelo najmenej 12 ľudí a ďalší bojovali o život.
Autobus sa po páde niekoľkokrát prevrátil
Nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu 16. novembra, si podľa prvých informácií vyžiadala najmenej dvanásť obetí. Desať ďalších cestujúcich utrpelo vážne zranenia, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady.
Autobus smeroval zo Simiatugu do mesta Ambato, keď z doposiaľ neznámych dôvodov zišiel z cesty a spadol zo svahu.
Desivé video zachytil náhodný vodič
Na sociálnej sieti X sa objavilo video, ktoré zachytáva priam hororový moment. Zábery podľa všetkého natočil spolujazdec auta idúceho po neďalekej ceste. Autor videa vystúpil z vozidla a kamerou zachytil autobus, ako sa prevracia dolu kopcom, až kým sa napokon nezastaví na kolesách.
Na videu vidno, že strecha autobusu je úplne zdevastovaná, čo naznačuje, akou silou vozidlo narážalo do zeme pri opakovaných rotáciách.
Príčina tragédie zostáva nejasná
Úrady zatiaľ nevedia, čo pád spôsobilo – či išlo o technickú poruchu, chybu vodiča alebo šmyk na strmom horskom úseku. Zatiaľ nie sú známe ani podrobnosti o stave preživších cestujúcich.
Sociálne siete reagujú kritikou bezpečnosti ciest
Pod videom sa rýchlo objavili stovky reakcií. „Je to strašné. Tí ľudia sú mi úprimne ľúto. Na cestách v našej krajine zomierajú ľudia stále a nerobí sa nič, aby sa tomu predchádzalo,“ napísal používateľ Esteban Ortiz.