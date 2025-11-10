Syna bývalého líbyjského vodcu po desiatich rokoch prepustili z väzenia

BEJRÚT - Po desiatich rokov prepustili v pondelok z väzenia v Libanone syna bývalého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. Obhajca uviedol, že Hannibal Kaddáfí bol prepustený na kauciu vo výške 900.000 dolárov. Súd súčasne Kaddáfímu zrušil zákaz opustiť územie Libanonu, informovala agentúra DPA.
Hannibal Kaddáfí, ktorého manželka je Libanončanka, bol v decembri 2015 v Libanone zadržaný po tom, čo nelegálne vstúpil na jeho územie zo Sýrie. Následne bol obvinený zo „zatajovania informácií“ v prípade zmiznutia imáma Músá Sadra, zakladateľa šiitského hnutia Amal, a jeho dvoch spoločníkov v auguste 1978.
Na okamžité prepustenie Hannibala Kaddáfího v auguste vyzvala aj organizácia Human Rights Watch. Poukázala na to, že je nespravodlivo väznený na základe „zjavne nepodložených obvinení zo zatajovania informácií“ o Sadrovi. Vo svojej predchádzajúcej podobnej žiadosti HRW pripomenula, že v čase, keď duchovný Sadr zmizol, mal Hannibal Kaddáfí len dva roky.
Bejrút obvinil Kaddáfího
Músá Sadr ako zakladateľ hnutia Amal, ktoré je v Libanone hlavným spojencom militantnej skupiny Hizballáh, zmizol počas oficiálnej návštevy Líbye spolu so svojím poradcom a jedným novinárom. Bejrút obvinil zo zodpovednosti za ich zmiznutie vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího - zvrhnutého a zabitého v povstaní v roku 2011. Líbya popiera akúkoľvek účasť na Sadrovom zmiznutí. Sadrov prípad zostáva jednou z najkontroverznejších a nevyriešených otázok v nedávnej libanonskej histórii a opakovane spôsobuje napätie vo vzťahoch medzi Libanonom a Líbyou.