Nepoučiteľný Patrik (34) za mrežami: Svojho otčima ubil na smrť kladivom, teraz na spoluväzňa vytiahol ŽILETKU!

Život za mrežami ho zrejme nezmenil.
Život za mrežami ho zrejme nezmenil.
VALDICE - V Česku sa za mrežami vo Valdiciach nachádza už niekoľko rokov známy vrah Patrik Kónya. Jeho život sa točil okolo kriminálneho prostredia. Jeho skutky hovoria za seba. Najskôr sa odhodlal k vraždeniu vlastného otčima kladivom, no o niekoľko rokov neskôr sa nič nezmenilo. Žiletku vytiahol na spoluväzňa!

Na krvavý pokus o ďalšiu vraždu, tentokrát za mrežami, upozornila česká CNN Prima News.

Krvavý pokus o vraždu väzňa

Vo valdickej väznici opäť narástlo napätie a nastal aj strach o život. Nechválne známy agresor Patrik Kónya sa mal v pondelok 10. novembra večer dopustiť ďalšieho brutálneho útoku, pri ktorom podľa polície porezal spoluväzňa. Muž, ktorý už v minulosti čelil obvineniam z vraždy aj pokusu o vraždu, sa k činu priznal. Namiesto vysnívanej šance na slobodu mu teraz reálne hrozí doživotie.

Incident sa odohral v celách valdickej väznice na Jičínsku. Podľa doterajších zistení mala byť zbraňou upravená žiletka. "Došlo k napadnutiu medzi dvoma odsúdenými. Prípad vyšetrujeme v úzkej súčinnosti s políciou," potvrdila hovorkyňa väzenskej služby Markéta Prunerová. Napadnutý 36-ročný väzeň utrpel rezné rany a musel byť ošetrený.

Nepoučiteľný Patrik (34) za
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Profimedia.sk)

Patrik nie je žiadne neviniatko

Za útokom stojí práve 37-ročný Patrik, ktorý si už odpykáva mimoriadny 30-ročný trest. Jeho minulosť je pritom plná extrémneho násilia. V roku 2010 brutálne zavraždil svojho otčima – dobil ho kladivom a sekerou, zobral mu stovku a bez výčitiek svedomia si proste odišiel na zábavu. O päť rokov neskôr opäť siahol po kladive, keď na toaletách pracoviska napadol spoluväzňa. Údajne si tak len "chcel uľaviť od hnevu".

Kónya mal dlhodobé problémy s výbušnosťou, za sebou má aj sériu krádeží a lúpeží. Mimo väzenia strávil od plnoletosti len necelé dva mesiace. Napriek tomu sa údajne netajil túžbou raz sa ešte dostať na slobodu.

Zabuchnuté dvere na slobodu

Tentoraz však Kónyovi jeho povaha zrejme nadobro zavrela dvere. "Obvinený sa k činu priznal. Čelí obvineniu zo spáchania zvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu," uviedol policajný hovorca Martin Stránský.

Kým pri poslednom rozsudku ešte unikol doživotnému trestu, tentoraz sa situácia môže výrazne zmeniť. Ak súd uzná jeho vinu, môže skončiť za mrežami natrvalo – tam, kde doteraz prakticky celý život aj prežil.

