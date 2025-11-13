Milánska prokuratúra začala vyšetrovať možné zájazdy ostreľovačov do Sarajeva

MILÁNO - Milánska prokuratúra začala vyšetrovať údajnú turistiku súkromných ostreľovačov, ktorí zabíjali obyvateľov Sarajeva a jeho okolia počas obliehania mesta v 90. rokoch. Píšu to dnes denník La Repubblica a ďalšie talianske médiá. Prokuratúra začne vypočúvať svedkov a preverovať záznamy.
Milánska prokuratúra preveruje, či počas obliehania Sarajeva existovali zájazdy pre zahraničných ostreľovačov, ktorí v bosnianskom meste a okolí organizovali "hony na ľudí". Vyšetrovanie úrad vedie proti neznámym páchateľom a kvôli podozreniu zo spáchania vrážd z malicherných príčin, čo je priťažujúca okolnosť.
Vyšetrovanie vychádza z podania novinára
Vyšetrovanie okrem iného vychádza z podania, ktoré vypracoval novinár Ezio Gavazzeni s dvoma advokátmi. Gavazzeni tvrdí, že z rôznych zdrojov získal informácie o tom, že cudzinci sa vydávali do Sarajeva a okolia, aby tam strieľali na ľudí. Za niektorých zavraždených ľudí museli platiť silám bosnianskym Srbom odmenu. Medzi zdrojmi novinára je aj bývalý príslušník bosnianskych tajných služieb. Ten tvrdí, že o situácii dostali informáciu talianske tajné služby, pretože existovali domnienky, že výpravy do Sarajeva odchádzali z Terstu a že medzi účastníkmi boli Taliani.
Na podobné prípady už pred niekoľkými rokmi upozornil slovinský režisér Miran Zupanič vo svojom dokumentárnom filme Sarajevo Safari. Podľa stanice Deutsche Welle bol film postavený na výpovediach jedného bosnianskeho a jedného slovinského zdroja. Zástupcovia bosnianskych Srbov film a jeho tvrdenia označili za úplnú lož.