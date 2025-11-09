Generálny riaditeľ stanice BBC rezignoval: Má ísť o kritiku od Trumpa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Generálny riaditeľ britskej verejnoprávnej stanice BBC Tim Davie a šéfka spravodajstva Deborah Turnessová dnes rezignovali po kritike, ktorá sa na stanici zniesla kvôli upravenému prejavu amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odvolaním sa na vyhlásenie BBC o tom informovali agentúry. BBC čelila kritike za kontroverzné zostrihanie prejavu, ktorý Trump predniesol 6. januára 2021 predtým, ako jeho stúpenci zaútočili na Kapitol vo Washingtone. Kapitol je sídlom Kongresu Spojených štátov.
Správu aktualizujeme.