V Ríme sa počas renovačných prác zrútila stredoveká veža: Hlásia zranených

RÍM - Stredoveká veža Torre dei Conti v centre talianskeho hlavného mesta, neďaleko námestia Forum Romanum (Rímske fórum), sa v pondelok počas renovačných prác čiastočne zrútila, pričom spôsobila vážne zranenia najmenej jednému pracovníkovi, uviedli talianske médiá. Informujú o tom agentúry AP, ANSA a Reuters.
Muž vo veku 64 rokov je v kritickom stave v nemocnici po tom, čo ho zasiahli padajúce trosky a utrpel zranenia hlavy. Muž bol súčasťou tímu robotníkov, ktorí vykonávali reštauračné práce na stredovekej opevnenej veži.
Ďalší dvaja pracovníci utrpeli ľahké zranenia a odmietli prevoz do nemocnice, uviedla talianska agentúra ANSA. Hovorca národného hasičského zboru Luca Cari predtým pre agentúru Reuters uviedol, že záchranné služby pracujú na vyslobodení jednej osoby uväznenej pod troskami stavby. Počas záchrannej akcie hasičov sa následne zrútila aj ďalšia časť veže.
Veža bola súčasťou štvorročnej rekonštrukcie
Budova nie je v prevádzke od roku 2006, ale podľa rímskych mestských úradov na nej prebiehali práce v rámci štvorročného renovačného projektu, ktorý mal byť ukončený budúci rok. Talianske médiá informovali, že na miesto prišiel aj rímsky primátor Roberto Gualtieri a taliansky minister kultúry Alessandro Giuli.
Veža Torre dei Conti, vysoká 29 metrov, stojí na Via dei Fori Imperiali - širokej ceste vedúcej z Benátskeho námestia (Piazza Venezia) ku Koloseu. Veža bola postavená v 13. storočí na podnet pápeža Inocenta III. ako sídlo pre jeho rodinu. Poškodilo ju zemetrasenie v roku 1349 a v 17. storočí došlo k jej ďalšiemu zrúteniu.