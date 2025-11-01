Už 550-tisíc Sýrčanov sa po páde Asadovho režimu vrátilo z Turecka do Sýrie

ANKARA - Už asi 550 000 Sýrčanov, ktorí utiekli počas sýrskej občianskej vojny do Turecka, sa po vlaňajšom páde režimu Bašára Asada vrátilo do vlasti. Dnes to na sociálnej sieti X napísal turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. Podľa agentúry AFP v Turecku naďalej zostáva takmer 2,4 milióna sýrskych utečencov.
V minulosti počet sýrskych utečencov v Turecku dosahoval viac ako 3,5 milióna. V roku 2016 začali turecké úrady utečencov povzbudzovať, aby sa do Sýrie vracali, a to prevažne na územia, ktoré nemal Asadov režim pod kontrolou. Odvtedy sa do vlasti podľa tureckého ministra "dobrovoľne a bezpečne" vrátilo asi 1,29 milióna Sýrčanov. Ľudskoprávne organizácie ale spochybňujú, že všetky repatriácie sú dobrovoľné.
Viac ako 4,5 mil. Sýrčanov stále v zahraničí
OSN v piatok uviedla, že po páde bývalého režimu sa do Sýrie z rôznych krajín vrátilo už 1,16 milióna sýrskych utečencov, zatiaľ čo 1,9 milióna vnútorne vysídlených osôb sa mohlo vrátiť do svojich domovov. Viac ako 4,5 milióna Sýrčanov ale zostáva v zahraničí a ďalších sedem miliónov je vnútorne vysídlených na území Sýrie.
V roku 2011 v Sýrii prepukli protirežimové protesty, ktoré vláda prezidenta Asada krvavo potlačila. V krajine sa začala občianska vojna, ktorá si podľa odhadov vyžiadala okolo 600 000 ľudských životov.
Asadov režim sa zrútil 8. decembra 2024, keď povstalci z islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci novembra začali proti vládnym vojskám bleskovú ofenzívu. Dočasným prezidentom sa potom na konci januára stal bývalý líder zoskupenia Ahmad Šara.