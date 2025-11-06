Škandálne odhalenie: Louvre malo zabezpečený kamerový systém školáckym heslom! Neuveríte akým

PARÍŽ - Parížsky Louvre sa roky spoliehal na šokujúco slabé zabezpečenie. Kľúčový kamerový systém mal prístupové heslo „Louvre“. Experti varujú, že ide o školácku chybu, ktorá mohla ohroziť celé múzeum aj jeho zbierky.
Desať rokov so zraniteľným systémom
V čase, keď sa už žiaci na základných školách učia, že heslá musia byť silné a jedinečné, najznámejšie múzeum sveta zlyhalo na úplnom základe. Francúzsky denník Libération upozornil, že kamerový systém Louvru bol viac než desať rokov zabezpečený jediným heslom – a tým bolo samotné slovo Louvre.
Podľa zistení audítorov trval tento stav minimálne od roku 2014. Opakované kontroly pritom odhaľovali vážne nedostatky v oblasti kybernetickej ochrany, no náprava neprichádzala.
Zastaralé systémy a otvorené strechy
Slabé heslo bolo len viditeľnou časťou oveľa hlbšieho problému. Viac než dvadsaťstranová správa z interného auditu, ktorú získal portál Midi Libre, upozornila aj na ďalšie riziká. Sieť kancelárií Louvru obsahovala zariadenia s operačným systémom Windows 2000 – dávno bez technickej podpory a bezpečnostných aktualizácií.
Audítori zároveň odhalili, že počas stavebných prác sa dalo pomerne ľahko dostať na strechy múzea, čo predstavovalo ďalší vážny bezpečnostný nedostatok.
Lúpež za viac než dve miliardy
Hoci vyšetrovanie ešte stále prebieha, nie je jasné, či práve tieto chyby prispeli k odvážnej lúpeži z 19. októbra, keď zlodeji z múzea ukradli historické šperky v odhadovanej hodnote približne 85 miliónov eur. Cennosti sa dodnes nenašli.
Incident vyvolal vo Francúzsku obrovskú politickú i mediálnu vlnu. Prezident Emmanuel Macron požiadal o okamžité zavedenie nových bezpečnostných opatrení – no mnohí experti tvrdia, že tento krok prišiel prineskoro.
Ako má vyzerať silné heslo
Bezpečnostní špecialisti pripomínajú, že správne heslo by malo byť dlhé aspoň 12 znakov, obsahovať veľké aj malé písmená, číslice a špeciálne znaky. Nesmie mať žiadnu súvislosť s názvom firmy, menom používateľa ani bežnými slovami zo slovníka. Odborníci odporúčajú použiť napríklad frázu, ktorú si ľahko zapamätáte, no je ťažko uhádnuteľná – napríklad: „Z@mejNaObraz0vku!2025“.