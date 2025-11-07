Veľké stretnutie v USA: Trump prijal Orbána v Bielom dome

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a maďarský premiér Viktor Orbán sa vítajú v Bielom dome vo Washingtone. (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)
WASHINGTON/BUDAPEŠŤ - Americký prezident Donald Trump prijal v Bielom dome predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v piatok krátko popoludní tamojšieho času. Počas rozhovoru mu povedal, že zváži oslobodenie svojho spojenca od sankcií na nákup ruskej ropy. Informuje o tom server nepszava.hu a agentúra AFP.
Po privítaní Orbána pred budovou sídla amerického prezidenta sa aj novinári Trumpa snažili opýtať, či Budapešť dostane výnimku z uvedených sankcií. Americký prezident však neodpovedal, ukázal na Orbána a povedal iba, že je to „veľký vodca“.
Do Bieleho domu sprevádzali Orbána šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, minister pre výstavbu a dopravu János Lázár a politický riaditeľ úradu maďarského premiéra Balázs Orbán.