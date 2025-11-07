Protestujúci narušili koncert izraelského orchestra v Paríži: Hádzali svetlice

PARÍŽ - Francúzska polícia zadržala štyri osoby po tom, čo protestujúci v parížskej filharmónii vo štvrtok opakovane narušili koncert izraelského filharmonického orchestra. Protestujúci podľa agentúry AP hádzali svetlice, ktoré nakrátko spôsobili paniku v publiku a prinútili hudobníkov opustiť pódium.
„Odsudzujem tento čin, bol nebezpečný. Je to spôsob, ako uniesť kultúru a umenie s cieľom využiť ich na vyslanie násilných odkazov vo francúzskej spoločnosti,“ uviedol prezident Rady židovských inštitúcií vo Francúzsku (CRIF) Yonathan Arfi. Arfi objasnil, že protestujúci zakričal „izraelský vrah“ a následne dvakrát odpálili červené svetlice. Organizátori koncertu tvrdia, že osoby, ktoré si zakúpili vstupenky, sa v troch prípadoch pokúsili narušiť koncert a zasiahli voči nim ostatní zúčastnení. Protestujúcich vyviedli z miestnosti a koncert pokračoval.
Parížska filharmónia podala sťažnosť
Parížska filharmónia uviedla, že podala sťažnosť v súvislosti s narušením koncertu a tieto „závažné incidenty“ odsúdila. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez na sociálnej sieti X odsúdil tento incident a uviedol, že polícia zadržala štyroch ľudí. Podľa prokuratúry ide o tri ženy a jedného muža.
Okrem toho sa pred štvrtkovým večerným koncertom konali propalestínske protesty pred budovou tejto filharmónie v Paríži. Koncert izraelského orchestra vyvolal podľa AFP kritiku zo strany viacerých skupín aktivistov z dôvodu vojny Izraela v Pásme Gazy, počas ktorej zahynulo viac ako 68.500 Palestínčanov. AP konštatuje, že napätie v súvislosti s vojnou v palestínskej enkláve vyústilo do protestov aj vo Francúzsku.