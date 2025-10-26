Mauzóleum Grófa Júliusa Andrássyho čaká polročná uzávera: Pred pamiatkou bude tichý protest

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Betliar na šesť mesiacov uzavrie mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. V nedeľu sa v mauzóleu slúži zádušná svätá omša za grófku Františku Andrássyovú, potom sa uskutoční aj tichý sviečkový protest proti zatvoreniu pamiatky.
Zatvorenie mauzólea v Krásnohorskom Podhradí od 1. novembra potvrdilo SNM - Múzeum Betliar bez bližších informácií na sociálnej sieti. Prehliadky budú podľa múzea možné na základe telefonickej objednávky, pamiatka by mala byť opätovne otvorená 30. apríla. „Občania Krásnohorského Podhradia už dosť utrpeli na turizme zatvorením hradu Krásna Hôrka a obrazárňou Andrássyovcov. Teraz im vedenie SNM zatvára poslednú kultúrnu pamiatku, ktorá má byť dostupná pre všetkých,“ reagovala na krok múzea platforma Slobodné národné múzeum.
V priestoroch mauzólea SNM - Múzeum Betliar v nedeľu o 16.00 h chystá zádušnú svätú omšu za grófku Františku Andrássyovú. Každoročné podujatie je pripomienkou veľkolepého krásnohorského pohrebu grófky a spomienkou na patrónku chudobných, sirôt a biednych. Priamo pred mauzóleom sa po ukončení omše uskutoční aj tichý protest so sviečkami proti zatvoreniu pamiatky. „Mauzóleum je neoddeliteľnou súčasťou našej histórie, identity a kultúrneho dedičstva. Ako občania, ktorí si vážia pamiatku Andrássyovcov a význam tohto miesta, chceme po omši pokojne a s úctou vyjadriť svoj nesúhlas,“ uviedol na sociálnej sieti poslanec obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí Daniel Freivolt.
Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí nechal postaviť Dionýz Andrássy na znak úcty a lásky k svojej manželke Františke, ktorá zomrela v roku 1902. Veľký krásnohorský pohreb, keď boli telesné pozostatky Františky umiestnené v mauzóleu, sa konal presne na druhé výročie jej úmrtia. Pozostatky grófa Andrássyho sem previezli po tom, ako v roku 1913 zomrel na Sicílii. Za mauzóleom je pochovaný aj verný pes grófskeho páru Tascherl. Mauzóleum patrí k najvýznamnejším secesným pamiatkam na Slovensku, podľa vyjadrení SNM - Múzea Betliar z roku 2023 ho ročne navštívi približne 11.000 ľudí.