V Holandsku sa búria: Tisíce ľudí sa pred voľbami zúčastnili na proteste za klímu

(Zdroj: SITA/AP/Peter Dejong)
TASR

HAAG - Tri dni pred predčasnými parlamentnými voľbami v Holandsku demonštrovali v nedeľu v Haagu desaťtisíce ľudí proti zanedbávaniu klimatickej politiky. Protestujúci, ktorých sa podľa organizátorov zišlo približne 45.000, niesli transparenty s nápismi ako „Planéta si zaslúži váš hlas“, „Urobte Zem opäť chladnou“ či „Voľte zelených“. Informuje agentúra AFP.

Cieľom demonštrantov bolo upozorniť na skutočnosť, že klimatická politika zohráva v predvolebnej kampani len malú úlohu. „Myslím si, že v Holandsku existujú veľké obavy týkajúce sa klimatickej politiky, len sa dostatočne neodrážajú v politických diskusiách a v týchto voľbách,“ povedal pre AFP 23-ročný Daan Zieren, ktorý vedie mládežnícke klimatické hnutie. „Vidíte, že strany o tom vôbec nehovoria, dokonca ani tie, ktoré o tom kedysi veľa hovorili,“ dodal .

Tri prioritné témy

V septembrovom prieskume spravodajskej relácie EenVandaag, ktorý vysiela verejnoprávna televízia NPO1, iba 19 percent z 25.000 opýtaných zaradilo ochranu klímy za jednu z piatich najdôležitejších tém v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Tri prioritné témy boli bývanie (58 percent), imigrácia (44 percent) a zdravotníctvo (40 percent). Téma klímy sa v prieskume umiestnila na 11. mieste z 12 prioritných oblastí. Voliči mali k dispozícii 25 tém a mali si vybrať päť najdôležitejších.

V Holandsku sa búria:
 (Zdroj: SITA/AP/Peter Dejong)

Predčasné parlamentné voľby sa konajú 29. októbra

Predčasné parlamentné voľby sa v Holandsku konajú 29. októbra. Vyvolal ich júnový odchod najsilnejšej Ľudovej strany slobody a demokracie (PVV) z koaličnej vlády pre spor o migráciu. PVV v prieskumoch vedie, jej predseda Geert Wilders má však malú šancu stať sa premiérom, keďže ostatné veľké strany koalíciu s ním vylúčili. Jazýčkom na váhe bude preto druhá najsilnejšia strana, keďže sa očakáva, že práve ona zostaví koaličnú vládu. V súčasnosti je na druhom mieste blok strán Zelená ľavica a Strana práce (GL/PvdA) vedený bývalým eurokomisárom pre klímu Fransom Timmermansom.

