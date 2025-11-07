Už si nemôžu vybrať pohlavie: Súd schválil Trumpovu politiku týkajúcu sa pasov transrodových osôb

WASHINGTON - Najvyšší súd USA vo štvrtok povolil administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa uplatniť politiku, ktorá transrodovým a nebinárnym osobám zabráni vybrať si v pase označenie pohlavia. Tým sa pozastavilo rozhodnutie nižšieho súdu, ktoré vyžadovalo, aby vláda tento výber naďalej umožňovala. Informuje správa agentúry AP a televízie NBC News.
Súd tak vo štvrtok vyhovel žiadosti podanej Trumpovou administratívou, ktorá sa snaží zrušiť politiku zavedenú počas vlády bývalého prezidenta Joea Bidena. Tá umožňovala ľuďom uvádzať „X“ ako označenie pohlavia alebo si sami mohli vybrať mužské alebo ženské pohlavie. Transrodové i nebinárne osoby tak po novom budú mať v pase uvedené pohlavie podľa toho, ktoré im bolo určené pri narodení.
Uvádzanie pohlavia držiteľa pasu
„Uvádzanie pohlavia držiteľa pasu, ktoré mu bolo určené pri pôrode, nie je väčším porušením zásady rovnakého zaobchádzania než uvádzanie krajiny narodenia - v oboch prípadoch vláda len potvrdzuje historický fakt, bez toho, aby niekoho vystavovala rozdielnemu zaobchádzaniu,“ uviedol vo štvrtok súd v ešte nepodpísanom rozhodnutí. Traja sudcovia s konzervatívnou väčšinou nesúhlasili. „Vláda sa snaží okamžite presadiť novú spornú politiku, no neposkytuje žiadne dôkazy o tom, že by jej dočasný zákaz spôsobil akúkoľvek ujmu, zatiaľ čo žalobcovia budú vystavení bezprostrednej a konkrétnej ujme, ak táto politika nadobudne účinnosť,“ uviedla sudkyňa Ketanji Brownová Jacksonová v nesúhlasnom stanovisku.
Od roku 1992 americké ministerstvo zahraničných vecí za určitých okolností umožňovalo ľuďom zvoliť si označenie mužského alebo ženského pohlavia, ktoré nezodpovedalo ich pohlaviu pri narodení. Bidenova administratíva následne v roku 2021 taktiež zaviedla pre nebinárne, intersexuálne a rodovo nekonformné osoby možnosť označiť „X“ a uľahčila situáciu aj transrodovým žiadateľom tým, že zrušila povinnosť predložiť lekárske potvrdenie o zmene pohlavia.
Ministerstvo zahraničných vecí zmenilo spomínané pravidlá pre vydávanie pasov po tom, ako Trump v januári vydal výkonné nariadenie, v ktorom vyhlásil, že Spojené štáty budú „uznávať dve pohlavia, mužské a ženské“, na základe rodných listov a „biologickej klasifikácie“. Toto rozhodnutie bolo neskôr zablokované súdom nižšej inštancie.