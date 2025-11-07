Piatok7. november 2025, meniny má René, zajtra Bohumír

Trump schválil plán Južnej Kórey: Severná Kórea tak opäť vypálila najmenej jednu balistickú strelu

SOUL - Severná Kórea v piatok vystrelila najmenej jednu neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Japonskému moru, uviedla juhokórejská armáda. Stalo sa tak približne týždeň po tom, čo americký prezident Donald Trump schválil plán Južnej Kórey na výstavbu jadrovej ponorky. Informuje správa agentúr Jonhap a AFP.

„Severná Kórea vystrelila neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Východnému moru,“ uviedol Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS), pričom mal na mysli more známe aj ako Japonské more. Juhokórejská armáda informovala, že analyzuje podrobnosti odpálenia, vrátane typu a dosahu rakety.

Severná Kórea naposledy vystrelila 22. októbra

Severná Kórea naposledy vystrelila balistické rakety krátkeho doletu 22. októbra, pred summitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý hostila Južná Kórea. Vypustenie rakiet prišlo deň po tom, ako Severná Kórea odsúdila najnovšie sankcie USA voči ôsmim severokórejským jednotlivcom a dvom organizáciám za pranie špinavých peňazí súvisiace s kyberkriminalitou. Pchjongjang ich označil za dôkaz „zlej a nepriateľskej povahy“ Washingtonu voči severokórejskému režimu a prisľúbil, že odpovie primeraným spôsobom.

