Pavel prijal demisiu Fialovej vlády: Poveril ju na dočasný výkon funkcie

PRAHA - Prezident Petr Pavel dnes na Pražskom hrade prijal demisiu vlády premiéra Petra Fialu (ODS). Zároveň kabinet koalície Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutie STAN poveril, aby predbežne vykonával funkcie do vymenovania novej vlády. Pavel na konci októbra poveril rokovaním o zostavení nového kabinetu Andreja Babiša, ktorého hnutie ANO dáva dokopy koalíciu s hnutím SPD a s Motoristami.
Pavel Fialu požiadal, aby všetky rezorty boli odovzdané hladko, aby nová vláda mohla začať pracovať v prospech občanov čo najrýchlejšie. Fialová vláda prijala svoju demisiu na dnešnom dopoludňajšom rokovaní. Podľa ústavy ide o krok, ktorý nadväzuje na stredajší koniec ustanovujúcej schôdze novej Poslaneckej snemovne. Kabinet bude pokračovať vo svojej činnosti v demisii do vymenovania novej vlády.
Štafetu prebrala v neľahkom čase
Končiaca vláda podľa Pavla prevzala pomyselnú štafetu v neľahkom čase. Pripomenul okrem iného ruskú agresiu proti Ukrajine, ktorá podľa neho vyústila do bezprecedentnej migračnej i energetickej krízy. Je presvedčený, že za tejto situácie sa vláda s rizikami vysporiadala veľmi dobre.
Veľmi pozitívne vníma prezident tiež jednoznačnú a odvážnu zahraničnú i bezpečnostnú politiku končiacej vlády. "Nepodarilo sa naplniť ambície napríklad v školstve alebo v digitalizácii predovšetkým vo vzťahu k stavebnému konaniu," povedal. Ocenil, že kabinet zložený z piatich a neskôr zo štyroch koaličných partnerov bol počas celého volebného obdobia stabilný a dokázal plniť svoje ciele.
Fiala poďakoval za spoluprácu vládnym kolegom
Fiala na tlačovej konferencii po dnešnom rokovaní vlády uviedol, že končiaci kabinet urobí všetko pre to, aby odovzdanie moci bolo čo najplynulejšie a najdôstojnejšie. Poďakoval za spoluprácu vládnym kolegom a skonštatoval, že novej vláde odovzdá krajinu v lepšom stave, ako ju kabinet preberal pred štyrmi rokmi. Zástupcovia ANO, SPD a Motoristov v pondelok podpísali koaličnú zmluvu. Dokument potvrdzuje rozdelenie ministerstiev aj obsadenie funkcie predsedu dolnej komory zástupcom hnutia SPD. K personálnemu obsadeniu ministerstiev sa podľa Babiša koalícia vráti koncom novembra.
Prezidentovi Pavlovi v piatok vznikajúca koalícia tiež poslala do dátovej schránky návrh programového vyhlásenia. Pavel Babiša pozval na budúcu stredu na Pražský hrad. Rokovať budú práve o tomto návrhu, hlava štátu sa ale chce zároveň informovať o krokoch, ktoré Babiš ako možný predseda vlády mieni podniknúť v súvislosti s riešením zákona o konflikte záujmov.
Fialov kabinet zložený z koalície Spolu a Pirátov so Starostami a nezávislými vymenoval vtedajší prezident Miloš zeman 17. decembra 2021. Pred rokom vládu po koaličnom spore opustili Piráti. Kompletná pätica strán by mala teraz tvoriť parlamentnú opozíciu. Pred štyrmi rokmi Babiš list s rozhodnutím o demisii svojho menšinového kabinetu Zemanovi poslal, ale neodovzdal, keďže bol Zeman vtedy hospitalizovaný. Ústavní právnici sa vtedy rozchádzali v názore na to, či Babiš mal svoju demisiu osobne odovzdať, alebo stačí písomné odovzdanie.