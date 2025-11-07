Šok v Jakarte! Počas modlitieb v mešite došlo k výbuchu, zranených je 54 ľudí

JAKARTA - Viac než 50 ľudí utrpelo zranenia pri piatkovom výbuchu počas modlitieb v mešite, ktorá sa nachádza v blízkosti školy v indonézskej Jakarte, oznámila tamojšia polícia. Informuje správa agentúr AFP a Reuters.
Polícia vyšetruje príčinu výbuchu
Polícia vyšetruje príčinu výbuchu v hlavnom meste, povedal policajný šéf na tlačovej konferencii. K výbuchu došlo podľa neho v blízkosti budovy strednej školy. Na miesto incidentu privolali aj pyrotechnikov.
„Z počiatočných informácií, ktoré sme dostali, vyplýva, že zasiahnutých je približne 54 osôb. Niektorí majú ľahšie zranenia, niektorí stredne ťažké a niektorých už prepustili (z nemocníc),“ uviedol. Orgány zriadili v dvoch nemocniciach stanovištia, aby príbuzným pomohli nájsť zranené obete výbuchu. Reuters s odvolaním na indonézske médiá informuje, že podľa záberov z miesta incidentu nie je mešita výrazne poškodená.