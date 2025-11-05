Desivý požiar: Domov dôchodcov zachvátili plamene! Hlásia desiatky obetí a zranených

(Zdroj: SITA/AP Photo)
SARAJEVO - V utorok neskoro večer vypukol v domove dôchodcov v meste Tuzla na severovýchode Bosny a Hercegoviny požiar, informovala tamojšia polícia. Vyžiadal si najmenej desať obetí a 20 zranených, píšu agentúry AP a AFP.
Požiar vypukol okolo 20.55 h a na miesto boli rýchlo vyslané policajné hliadky, hasiči aj zdravotníci. Mediálne zábery z miesta nehody ukázali požiar na jednom z poschodí.
Hasiči budovu evakuovali, uvádza AP. „Bohužiaľ... desať obyvateľov zahynulo a približne 20 utrpelo zranenia,“ potvrdil domov dôchodcov v oficiálnom vyhlásení.
Príčina požiaru ani ďalšie podrobnosti bezprostredne známe neboli.
