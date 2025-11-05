Streda5. november 2025, meniny má Imrich, zajtra Renáta

Veľké stretnutie: K Trumpovi cestuje s Orbánom početná delegácia

BUDAPEŠŤ - Mierový proces na Ukrajine, ekonomické záležitosti a nové investície budú hlavnými témami piatkového prijatia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána u amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone. Podľa servera hirado.hu to oznámil v stredu na tlačovej konferencii maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.

Podľa šéfa maďarskej diplomacie pôjde už o šieste oficiálne stretnutie Trumpa s Orbánom, pričom prvé sa konalo v roku 2019. Maďarského premiéra na ceste do USA bude sprevádzať početná delegácia ministrov, šéfov veľkých spoločností, novinárov, a aj predstaviteľov vedy a výskumu. Delegácia poletí vo štvrtok lietadlom nízkonákladovej spoločnosti Wizz Air, dodal Szijjártó.

Maďarská vláda podporuje mierové úsilie

Maďarská vláda podporuje mierové úsilie Trumpa na Ukrajine a očakáva, že európski politici nebudú podkopávať iniciatívu amerického prezidenta. „Maďarsko je pripravené hostiť mierový summit v Budapešti, ak budú americko-ruské prípravné práce úspešné,“ povedal maďarský minister, podľa ktorého témou rokovaní bude aj zriadenie veľkého balíka ekonomicko-energetickej americko-maďarskej spolupráce.

Donald Trump
Trump varuje New York: Ak vyhrá demokrat Mamdani, obmedzí federálne financie
Zahraničné
Trump ohlásil návrat jadrových
Trump ohlásil návrat jadrových testov v USA: Obvinil Rusko a Čínu z ich tajného vykonávania, Peking to popiera
Zahraničné
Donald Trump
Donald Trump kritizuje miernosť razií v USA: Podľa neho neboli dostatočne tvrdé
Zahraničné
Donald Trump
Americký prezident Trump znovu pohrozil Nigérii vojenským zásahom pre údajné vraždenie kresťanov
Zahraničné

Al-Fawah bolo významnou zastávkou starovekých obchodných ciest, v 5. storočí ho náhle opustili
Al-Fawah bolo významnou zastávkou starovekých obchodných ciest, v 5. storočí ho náhle opustili
Cestovanie
Peter Pellegrini privítal poľského prezidenta Karola Nawrockého: Rokovanie bolo otvorené a veľmi konkrétne
Peter Pellegrini privítal poľského prezidenta Karola Nawrockého: Rokovanie bolo otvorené a veľmi konkrétne
Správy
Návšteva poľského prezidenta Karola Nawrockého na Slovensku
Návšteva poľského prezidenta Karola Nawrockého na Slovensku
Správy

Obrovský problém s očkovaním:
Obrovský problém s očkovaním: Chýbajú vakcíny proti žltačke pre deti! Rodičia môžu skúsiť za hranicami
Domáce
Lucia Plaváková
Rozhodnutie Ústavného súdu k novele infozákona ukazuje dôležitosť opozičnej práce, uviedla Plaváková
Domáce
Veľvyslanectvo v Hanoji varuje
Veľvyslanectvo v Hanoji varuje pred tajfúnom Kalmaegi vo Vietname
Domáce
AKTUÁLNE upozornenie: V stredu večer čakajú vodičov v Bratislave výrazné dopravné obmedzenia
AKTUÁLNE upozornenie: V stredu večer čakajú vodičov v Bratislave výrazné dopravné obmedzenia
Bratislava

Čínsky obchod predáva sexuálne
Škandál vo Francúzsku: Obchod predával bábiky s podobou detí! Erotické pomôcky pre pedofilov
Zahraničné
Zrážka IC vlaku a
Zrážka IC vlaku a auta v Maďarsku! Počet obetí stúpol na šesť
Zahraničné
undefined
Veľké podvody s veštením v Turecku! Polícia zadržala 62 ľudí
Zahraničné
Volker Türk
Türk kritizuje nečinnosť v súvislosti s minuloročnou tragédiou v Novom Sade
Zahraničné

Z Davida Beckhama je
Z Davida Beckhama je rytier: Krásne vyznanie od manželky Victorie a výnimočný dar!
Zahraniční prominenti
Adela a Sajfa na
Adela sa vracia do hry! PRISTIHNUTÍ, takto s tímom dolaďujú detaily: Ona pracuje, Sajfa sa napcháva!
Domáci prominenti
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez
Ronaldo so svojou láskou pobavili fanúšikov: Ukázali FOTO priamo z postele!
Zahraniční prominenti
Rozvod Belohorcovej a Hájka
Rozvod Belohorcovej a Hájka naberá na obrátkach: VOJNA o milióny sa začína... Chcem, čo mi PATRÍ!
Domáci prominenti

Obraz za pár drobných
Z obyčajnej náhody sa stal jackpot: Chcel len obrázok mačky, nakoniec našiel umelecký poklad za stovky libier!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Tajný trik skúsených cestovateľov: Letíte na dovolenku? Zabudnite na vankúš, TOTO vám uľaví omnoho viac!
Zaujímavosti
Betónové sídlisko aj ohnisko
Betónové sídlisko aj ohnisko moru: Opustené ostrovy fascinujú lovcov záhad
dromedar.sk
Odborník šokuje: Mozgová príhoda
Odborník šokuje: Mozgová príhoda sa dá rozpoznať niekoľko dní vopred! Neignorujte tieto tri signály
Zaujímavosti

Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce

Európske milióny pre slovenské železnice: Pozrite si, čo všetko sa zmení vďaka veľkému balíku peňazí! (foto)
Európske milióny pre slovenské železnice: Pozrite si, čo všetko sa zmení vďaka veľkému balíku peňazí! (foto)
Revolúcia v doručovaní zásielok v praxi: Pozrite si, čo komplikuje život
Revolúcia v doručovaní zásielok v praxi: Pozrite si, čo komplikuje život "poštárke budúcnosti"! (foto)
Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)

SFZ reaguje na výroky ministra Huliaka: Ide o vedomé klamstvo a poškodzovanie dobrého mena zväzu
SFZ reaguje na výroky ministra Huliaka: Ide o vedomé klamstvo a poškodzovanie dobrého mena zväzu
Slovensko
FC Petržalka – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo 4. kola Slovnaft Cupu
FC Petržalka – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo 4. kola Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
VIDEO Slafkovský bodoval štvrtýkrát po sebe: Šialená tretina Montrealu, totálny obrat z 0:3
VIDEO Slafkovský bodoval štvrtýkrát po sebe: Šialená tretina Montrealu, totálny obrat z 0:3
Juraj Slafkovský
VIDEO
VIDEO "Messi" sa premenil na obrancu: V Lige majstrov padol gól po famóznom sóle
Liga majstrov

Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme

Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
O práci s humorom
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Domáce
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Domáce
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Zaujímavé pracovné ponuky

Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Rady a tipy
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Rady a tipy

Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Filmy a seriály
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Armádne technológie
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Android
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Armádne technológie

Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia

Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Recepty

Móda z Fashion LIVE! 2025: Janka Slačková v obleku s kravatou zmenená na nepoznanie, Jakub Kroner s manželkou ukázali štýl
Slovenské celebrity
Móda z Fashion LIVE! 2025: Janka Slačková v obleku s kravatou zmenená na nepoznanie, Jakub Kroner s manželkou ukázali štýl
