Nemecká polícia zatkla muža: Vyzýval na zabitie politikov a sudcov, atentáty chcel financovať kryptomenami

BERLÍN — Nemecká polícia zatkla 49-ročného softvérového vývojára, ktorý na darknete vyzýval na zabitie politikov vrátane bývalých kancelárov Angely Merkelovej a Olafa Scholza. Atentáty mali byť financované z darov vo forme kryptomien. Podozrivý identifikovaný ako Martin S., ktorý má nemecké i poľské občianstvo, bol zadržaný v pondelok večer v meste Dortmund, uviedla v utorok Spolková prokuratúra. Informuje o tom web týždenníka Der Spiegel.

Prostredníctvom darknetovej platformy Assassination Politics minimálne od júna vyzýval na zabitie politikov, sudcov a iných verejne známych osobností. Zverejňoval tam menné zoznamy, samozvané rozsudky smrti a pokyny na výrobu výbušnín. Podľa informácií, ktoré získal Spiegel, mal Martin S. na svojom zozname viac ako 20 potenciálnych cieľov. Okrem Merkelovej a Scholza na ňom boli aj bývalý minister zdravotníctva Karl Lauterbach a exministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach útočil na spolkovú vládu aj za opatrenia prijaté počas pandémie ochorenia COVID-19. Podozrivý sa považoval za súčasť odboja a nadviazal kontakty s hnutím Ríšski občania (Reichsbürger).

Krajne pravicový aktivista čelí obvineniam z terorizmu

Spiegel tiež zistil, že roky udržiaval kontakty s krajne pravicovou scénou, čo dokazujú viaceré fotografie. Napríklad v októbri 2021 sa v Dortmunde zúčastnil na spomienkovom pochode za zosnulého neonacistu Siegfrieda Borchardta, známeho pod prezývkou „SS-Siggi“. Zachytený je aj na fotografiách z Drážďan, kde sa 13. februára 2022 konalo masové zhromaždenie prívržencov krajnej pravice. Podľa Spolkovej prokuratúry začal Martin S. zháňať peniaze na atentáty na darknete najneskôr v lete 2025. Tento úrad so sídlom v Karlsruhe ho obvinil z financovania terorizmu, navádzania na spáchanie závažného násilného činu ohrozujúceho štát a šírenia osobných údajov spôsobom, ktorý ohrozuje verejnú bezpečnosť.

Martin S. sa netajil svojimi politickými postojmi ani na sociálnej sieti LinkedIn, kde ostro kritizoval koaličnú vládu a tvrdil, že Európa je na ceste k islamskému kalifátu. Sarkasticky sa vyjadroval o vakcíne proti ochoreniu COVID-19 a očkované osoby označil za „pokusných králikov“. Spochybňoval aj klimatickú zmenu. Vyšetrovateľov priviedli na stopu Martina S. informácie nemeckej civilnej kontrarozviedky - Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV). V utorok naňho vyšetrujúci sudca Spolkového súdneho dvora (BGH) v Karlsruhe vydal zatykač a bol umiestnený do vyšetrovacej väzby.

Viac o téme: SudcaZabitiePolitikVyhrážaniePolícia NemeckoZatknutie
