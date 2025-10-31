Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

Holandsko prepisuje dejiny: Vládu bude zostavovať historicky najmladší politik, otvorene sa priznáva k homosexualite!

Víťaz parlamentných volieb a líder politickej strany D66 Rob Jetten (36)
Víťaz parlamentných volieb a líder politickej strany D66 Rob Jetten (36) (Zdroj: SITA/AP/Peter Dejong)
TASR

AMSTERDAM – Parlamentné voľby v Holandsku rozhodli, že o kreslo premiéra bojovali do posledných chvíľ lídri dvoch politických strán. Jedným z nich bol populista, bojovník proti Islamu a bývalý premiér. Podľa najnovších informácií ho ale napokon prekonal socialista s liberálnym cítením, ktorý v priebehu pár rokov doslova vyletel nahor.

Dva roky môžu byť aj pre kariéru politika doslova zlomovým bodom. V prípade Roba Jettena (38) to platí dvojnásobne. Líder holandskej sociálno liberálnej politickej strany D66 dosiahol za relatívne krátky čas veľký úspech. Ako informuje BBC, v priebehu dvoch rokov poskočil so svojou stranou z piateho miesta až medzi elitu. Popularita nemohla prísť vo vhodnejší čas, keďže v Holandsku sa v stredu 29. októbra konali parlamentné voľby.

Takmer istý víťaz volieb 

Všetky odovzdané hlasy ešte nie sú spočítané, avšak z analýzy agentúry ANP vyplýva, že aktuálny náskok D66 o 15, 155 hlasov už PVV s lídrom Geertom Wildersom nedokáže dostihnúť. 

Sčítané nie sú iba hlasy z jedného okrsku. Výsledky poštou odoslaných hlasov budú známe až v pondelok. Holanďania žijúci v zahraničí sa však v minulosti zvyčajne prikláňali skôr ku centristickým a ľavicovým stranám.

Holandská agentúra preto odhadla, že D66 môže získať ďalší poslanecký mandát a prekonať PVV aj v počte kresiel. Obidvom stranám na základe doterajších výsledkov pripadá 26 poslancov v 150-člennej dolnej komore parlamentu. AFP pripomína, že Jetten sa vo veku 38 rokov môže stať doteraz najmladším premiérom. 

Veľmi dlho to vyzeralo tak, že Jetten bude bojovať o celkové víťazstvo s protiislamským aktivistom Wildersom. Lídrovi D66 pomohli najmä televízne relácie a rôzne politické diskusie počas kampane. Širokej verejnosti sa prihováral takmer každý deň. 

V prospech Jettena hovorí aj krátke len 11-mesačné vládnutie jeho rivala. Koalícia sa vtedy rozpadla po spore o migračných zákonoch. Wildersova strana odstúpila. 

Otvorené priznanie 

Pokiaľ by Rob Jetten zostavil vládu, stal by sa prvým holandským premiérom, ktorý sa otvorene priznal k homosexualite. V súčasnej dobe je zasnúbený s argentínskym hráčom pozemného hokeja Nicolásom Keenanom. Brať sa majú na budúci rok. 

Jetten vyrastal v južnej časti provincie Severné Brabantsko. Už v mladosti mal problém so zaradením sa do spoločnosti. Už v začiatkoch D66, ktorá sa označuje za progresívno-liberálnu stranu, bol jej veľkým podporovateľom. Pred politickou kariérou pracoval pre železnice ProRail, no v roku 2017 už zasadol do parlamentu ako poslanec D66. V čase vládnutia Marka Rutteho pôsobil ako minister životného prostredia. 

Neúspechy v minulosti 

Ako šéf rezortu nedokázal Jetten presadiť svoje ambície. Snažil sa zachrániť krajinu pred prudkým nárastom cien energií po tom, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu. V roku 2023 zase viedol veľmi neúspešnú kampaň, kedy ako líder D66 získal len 9 kresiel v parlamente. Dva roky predtým sa strana umiestnila na druhom mieste. 

 

Samen zetten we de knop om 🌍 Een leefbare aarde voor toekomstige generaties, dat is onze inzet! In Nederland werken we...

Posted by Rob Jetten on Thursday, August 24, 2023

Jettenovi podporovatelia a priaznivci ho veľmi časti prirovnávajú v Markovi Ruttemu, ktorého vláda bola presný opak oproti Wildersovi, ktorý nevydržal ani rok. Rozdiel však vidia v tom, že Jetten napriek mediálnemu ohlasu pôsobí zatiaľ tichším dojmom ako súčasný šéf NATO. 

"V politike to niekedy môže dopadnúť naozaj šialene," hovorí Jetten so širokým úsmevom.

Trapas počas kampane 

Počas príhovoru pred študentmi na univerzite v Rotterdame prehlásil, že "najlepším spôsobom, ako propagovať prácu v armáde, je absolvovanie výcviku s korunnou princeznou. Stavím sa, že záujem by malo aj niekoľko študentov z publika." 

Moderátor vtedy hneď reagoval, že čo to malo byť za sexistickú poznámku. Jetten sa neskôr priznal, že táto poznámka bola veľmi nevhodná a ospravedlnil sa všetkým kompetentným.  

