Napätie v Tanzánii! Podpredseda hlavnej opozičnej strany bol obvinený z terorizmu

NAIROBI - Podpredseda hlavnej tanzánijskej opozičnej strany Chadema, John Heche, bol obvinený z terorizmu. Informovala o tom v utorok samotná strana v príspevku na sociálnej sieti s tým, že jej podpredsedu zadržala polícia. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, čo krajinou otriasli násilné povolebné nepokoje, ktoré si podľa správ vyžiadali stovky mŕtvych, píše agentúra AFP.
Chadema v utorok neskoro večer v príspevku na platforme X uviedla, že Heche, ktorého zatkli 22. októbra, bol obvinený z „teroristických činov“. Strana dodala, že polícia Hecheho previezla z hlavného mesta Dodoma do pobrežnej oblasti Kinodoni. Odmietol podať vyhlásenie, no podľa strany „toto právo využije ihneď po predvedení pred súd“. Nie je jasné, či a kedy sa postaví pred súd.
Strana ďalej uviedla, že nemá žiadne informácie o tom, kde sa jej podpredseda momentálne nachádza. Líder strany Tundu Lissu je v súčasnosti vo väzení a čelí obvineniu z vlastizrady, pretože vyzval na volebné reformy. Kandidáta tejto druhej najväčšej opozičnej strany z volieb vylúčili z „formálnych dôvodov“. Hrozí mu trest smrti. Podľa oficiálnych výsledkov v minulotýždňových voľbách so ziskom takmer 98 percent hlasov zvíťazila prezidentka Samia Suluhu Hassanová. Opozícia však toto hlasovanie označila za podvod: viacerí jej poprední predstavitelia boli totiž pred voľbami uväznení alebo im znemožnili kandidovať.
V deň konania volieb vypukol naprieč krajinou chaos
V deň konania volieb vypukol naprieč krajinou chaos. Davy demonštrantov zaplavili ulice Dar es Salaamu a iných miest, strhávali prezidentkine plagáty a útočili na políciu a volebné miestnosti. Vláda reagovala vypnutím internetu a vyhlásením výnimočného stavu. Podľa opozície počas protestov po zásahoch bezpečnostných síl zahynuli stovky účastníkov. Tamojšie úrady v utorok čiastočne zrušili zavedené obmedzenia vrátane zákazu vychádzania a blokovania internetu.