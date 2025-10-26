Záplavy vo Valencii rozpútali masové protesty: Ľudia žiadajú odstúpenie regionálneho premiéra

MADRID – Desaťtisíce ľudí v sobotu protestovali v španielskom meste Valencia a vyzývali na odstúpenie konzervatívneho predsedu regionálnej vlády Carlosa Mazóna za jeho postup pri prudkých záplavách z minulého októbra, ktoré si vyžiadali 229 obetí. Na proteste sa podľa miestnych úradov zúčastnilo viac než 50.000 ľudí. Skupiny, ktoré ho organizovali, svoj vlastný odhad neposkytli. Informovala o tom agentúra Reuters.
Účastníci demonštrácie niesli transparenty s nápismi ako „Mazón do väzenia“ a skandovali „Nezomreli, boli zavraždení“ o obetiach. Centrum Valencie zaplnili už po 12-krát, odkedy povodne takmer presne pred rokom zasiahli región na východe Španielska. Postihli 78 obcí, prevažne na južnom okraji mesta Valencia. Telo jednej z obetí našli až tento utorok.
Protestujúci regionálnu vládu ostro kritizujú predovšetkým za nedostatočnú reakciu, mnohí obyvatelia totiž dostali varovanie pred povodňami až po tom, čo voda zaplavila ich domy. Niektoré obce zase zostali bez pomoci celé dni a spoliehali sa na dobrovoľných záchranárov.
Mazón však tvrdí, že jeho vláda nemala k dispozícii informácie potrebné na to, aby mohla ľudí varovať skôr. Textové správy boli obyvateľom odoslané viac ako 12 hodín po tom, čo meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy pred prívalovými dažďami, uviedla agentúra DPA. Niektorí demonštranti poukazovali takisto na fakt, že takmer polovica ľudí, ktorí prišli o život, mala 70 alebo viac rokov. Úrady preto vinia, že zlyhali pri ochrane tých najzraniteľnejších. „Prišla som o všetko, avšak dôležité nie sú materiálne straty, ale tie ľudské. A tým sa dalo predísť,“ povedala pre Reuters 71-ročná Cristina Guzmanová Traberová, ktorá prežila povodne.