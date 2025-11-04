Utorok4. november 2025, meniny má Karol, zajtra Imrich

ZLYHANIE na celej čiare: Lekári po pôrode ZABUDLI v tele matky obväz! Stalo sa jej to osudným

DÉHRÁDÚN – Neuveriteľná udalosť s tragickým koncom postihla istú indickú rodinu. Všetko sa to začalo komplikovaným pôrodom a potom sa už problémy len kopili. Mladá mamička neprežila ani rok a to všetko pre chybu, ktorá je v 21. storočí neakceptovateľná. Zabil ju kúsok obväzu.

Indiou otriasol prípad, ktorý sa odohral počas v súkromnej nemocnici. Doktori po bežnom pôrode cez cisársky rez pochybili priam katastrofálnym spôsobom. V tele matky zabudli obväz. Informuje o tom Indian Express. 

Zdroj problému odhalili v inej nemocnici 

Pacientka Jyoti Palová (†26) porodila v meste Déhrádún, v severnej časti krajiny, ešte začiatkom januára. Už pri prepúšťaní z pôrodného oddelenia sa sťažovala na bolesti brucha. Tie sa postupom času zhoršovali, ale lekári to nevedeli ničomu pripísať. Faktom ale je, že obväz, ktorý jej zostal v tele, rozbehol silnú infekciu.

Palová išla so svojimi problémami do druhej nemocnice, kde napokon odhalili zdroj problému. Bolo už ale neskoro. Mladá mamička zomrela v nedeľu 26. októbra, píše Mirror. "Je zarážajúce, že lekári nedokázali určiť zdroj manželkinho utrpenia. Joytin stav sa zhoršoval a problém odhalili až v inej nemocnici," povedal, dnes už vdovec, Prajjwal Pal.  

Infekciu mohlo vyvolať niečo iné 

Vedúci pôrodného oddelenia Manoj Sharma uviedol, že nemocnica už nariadila vyšetrovanie tohto tragického prípadu. Kroky však nastali až po tom, ako manžel zosnulej vyhlásil, že nemocnica fatálne pochybila. 

"Zabudnutý kus obväzu v organizme môže spôsobiť bolesť, ale len vo veľmi zriedkavých prípadoch to môže viesť až k úmrtiu. Musíme preto preskúmať, čo spôsobilo tak agresívnu a dlhotrvajúcu infekciu. Personál a lekári, ktorí boli pri pôrode prítomní, dostali predvolanie," informovala nemocnica. V súčasnej dobe sa čaká na pitevnú správu. Nemocnica je v súčasnej dobe zatvorená. 

