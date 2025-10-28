Záhadná smrť krásnej influencerky a političky: Fanúšikovia sú v šoku! Mesto vyhlásilo smútok

LAGO VERDE - Fernanda Oliveira da Silva, známa ako Fernanda Maroca, bola populárna fitness influencerka a mestská poslankyňa. Jej náhla smrť šokovala celé Brazílsko.
Tridsaťročnú brazílsku influencerku a lokálnu političku Fernandu Oliveiru da Silvu, známu na internete pod menom Fernanda Maroca, našli vo štvrtok bez známok života v jej dome v meste Lago Verde. Záchranári, ktorí dorazili na miesto, už mohli len skonštatovať jej smrť, informuje portál The Sun.
Podľa brazílskych médií ju objavila rodina po tom, ako nereagovala na správy ani telefonáty. Polícia potvrdila, že okolnosti jej úmrtia sú predmetom vyšetrovania a zatiaľ nevylučuje žiadnu z verzií.
Populárna tvár sociálnych sietí
Fernanda Maroca si vybudovala široké publikum na Instagrame, kde ju sledovalo viac ako 54-tisíc fanúšikov. Zdieľala tréningové videá, rady zo sveta fitness a recenzie kozmetických produktov.
Pre mnohých bola symbolom sebavedomej brazílskej ženy, ktorá dokázala skĺbiť svet influencerky s politikou. V komunálnych voľbách v roku 2020 sa stala členkou stredopravicovej strany Progressistas a odvtedy pôsobila v mestskej rade Lago Verde – dokonca ako jej predsedníčka.
Mesto vyhlásilo smútok
Správa o jej úmrtí otriasla miestnou komunitou. Mestská samospráva Lago Verde vyhlásila trojdňový smútok a zverejnila oficiálne vyhlásenie: „Mesto vyjadruje hlbokú sústrasť nad stratou radnej Fernandy Maroca, významnej a rešpektovanej osobnosti, ktorá zasvätila svoj život službe verejnosti.“
Na sociálnych sieťach pribúdajú odkazy fanúšikov aj kolegov z politiky. „Sledujem ju už roky. Keď som sa dozvedela, že zomrela, mala som pocit, že sa mi prepadla zem pod nohami,“ napísala jedna z jej sledovateliek.
Záhadné okolnosti
Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili oficiálnu príčinu smrti. Miestne médiá uvádzajú, že polícia preveruje všetky možné scenáre – od zdravotnej príčiny po cudzie zavinenie.
Fernanda Maroca bola podľa známych plná plánov a len pred niekoľkými týždňami publikovala príspevok o nových projektoch pre mesto. Jej náhla smrť preto vyvolala množstvo otázok, na ktoré zatiaľ nik nepozná odpoveď.