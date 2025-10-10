Sexi modelka zvádzala starších mužov: FOTO Po rande ich vykradla! Polícia po nej pátra

Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

LOS ANGELES - Bývalá hviezda magazínu Penthouse Adva Lavie mala v Los Angeles cez online zoznamky zvádzať osamelých mužov a po získaní ich dôvery ich okradnúť. Polícia ju spája s viacerými vlámaniami v luxusných štvrtiach Malibu. 

 Z hviezdy pánskeho magazínu sa stala hľadaná zlodejka

Dvadsaťsedemročná Adva Lavie, známa aj ako Mia Ventura Shoshana alebo Shana, je podľa úradu šerifa v Los Angeles podozrivá zo série vlámaní v luxusných štvrtiach.

Podľa vyšetrovateľov si obete vyberala na zoznamovacích aplikáciách a sociálnych sieťach, kde sa vydávala za priateľskú a láskavú ženu hľadajúcu vážny vzťah. Keď sa s mužmi stretla osobne, údajne sa dostala do ich domov a ukradla peniaze, šperky či iné cennosti.

„Podozrivá Lavie sa podieľala na viacerých vlámaniach po celom okrese Los Angeles. Cielila na starších mužov, ktorým predstierala záujem o vzťah,“ uviedla polícia vo vyhlásení.

Penthouse Pet s Porsche a Mercedesom

Lavie, ktorá sa pohybovala na čiernom Porsche SUV alebo bielom Mercedese-Benz, sa preslávila v júli 2023, keď ju magazín Penthouse predstavil ako „Pet mesiaca“.

Podľa jej online profilov bola prvou izraelskou modelkou na platforme OnlyFans. Narodila sa v Jeruzaleme a tvrdí, že pred kariérou v modelingu slúžila v izraelskej armáde.

„Pôsobivá Mia Ventura kedysi pracovala ako letuška na medzinárodných linkách, no cestovanie miluje dodnes,“ píše sa v jej profile pre Penthouse.

Ako svojho „ideálneho partnera“ opísala muža, ktorý je vtipný, inteligentný, cieľavedomý a fyzicky zdatný.

Polícia ju stále hľadá

Podľa úradu šerifa si Lavie na sociálnych sieťach hovorí Queen Mia. Počet vlámaní, s ktorými ju polícia spája, nezverejnili, no vyzvali verejnosť, aby pomohla pri jej vypátraní.

„Ak ju niekto pozná alebo vie, kde sa pohybuje, nech nám pomôže zariadiť jej rande s oddelením šerifa,“ uvádza polícia s dávkou sarkazmu.

Hľadaná žena meria približne 170 centimetrov, váži okolo 47 kilogramov a má hnedé vlasy aj oči.

Ďalšie zo Zoznamu