Nemecko zrušilo niektoré varovania pre vycestovanie do Izraela

BERLÍN - Nemecko čiastočne odvolalo cestovné varovania pre viaceré oblasti Izraela a nahradilo ich odporúčaniami. Ide o reakciu na pokračujúce prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Informuje o tom agentúra DPA.
„Moja dôvera v mierový proces narástla,“ povedal nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul na stretnutí s nigérijským šéfom diplomacie Yusufom Tuggarom v utorok v Berlíne. Wadephul oznámil tento krok v sobotu v izraelskom meste Tel Aviv po stretnutí s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom. „Vidíme, že situácia sa výrazne stabilizovala,“ povedal Wadephul. Čiastočné zrušenie varovania pred vycestovaním môže prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi Izraelom a Nemeckom, zdôraznil.
Nemecká diplomacia vydala cestovné varovanie pre niektoré oblasti Izraela, napríklad oblasť okolo Pásma Gazy, po začatí vojny pred dvoma rokmi. Zároveň neodporúčala vycestovať do celej krajiny.
Obmedzenia platia na viaceré oblasti
Cestovné a bezpečnostné odporúčania platné od utorka uvádzajú, že cestovanie do oblasti okolo Pásma Gazy a na sever Izraela sa stále dôrazne neodporúča. Rovnako tak sa neodporúča ani cestovanie do iných častí Izraela či východného Jeruzalema s výnimkou neodkladných ciest, keďže krajina formálne zostáva vo vojnovom stave.
Izraelská vláda vyzvala na zrušenie cestovného varovania po uzavretí prímeria v Pásme Gazy v polovici októbra. Požadovala tiež zrušenie čiastočného nemeckého embarga na vývoz zbraní. Kancelár Friedrich Merz oznámil toto opatrenie začiatkom augusta, no doposiaľ nerozhodol o jeho odvolaní.