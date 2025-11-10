Izraelská armáda údajne zabila 15 členov hnutia Hizballáh: Zaútočili na susedný Libanon

TEL AVIV - Izraelská armáda tvrdí, že od začiatku novembra zabila 15 členov libanonského militantného hnutia Hizballáh. Armáda zaútočila na susedný Libanon aj v pondelok a tamojšie ministerstvo zdravotníctva hlási najmenej jednu obeť. Informuje správa agentúry AFP.
Izraelská armáda v pondelok podnikla útoky na juhu a východe Libanonu a tvrdí, že zabila muža, ktorého obvinila z pašovania zbraní pre Hizballáh. Podľa svojich slov zasiahla oblasti údolia Bikáa na východe a Nabatíja na juhu krajiny. Obe sú podľa AFP baštami Hizballáhu. V Nabatíji armáda údajne zasiahla zariadenie militantov so „zbraňami namierenými proti Izraelskému štátu“, zatiaľ čo v Bikáa bolo terčom „strategické miesto výroby a skladovania zbraní“.
Zabili ďalšie dve osoby
V nedeľu armáda podľa svojho vyjadrenia zabila ďalšie dve osoby. Izrael napriek prímeriu z novembra 2024 naďalej útočí v Libanone. Deklarovaným cieľom útokov je zabrániť militantom v opätovnom vyzbrojení. Armáda v pondelok uviedla, že Hizballáh pokračuje v pokusoch o obnovenie svojich kapacít po celom Libanone.
Libanonská tlačová agentúra v pondelok informovala o niekoľkých útokoch v oblasti Nabatíja a ďalších dvoch úderoch na východe krajiny neďaleko hraníc so Sýriou. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zahynula pri útoku na auto na juhu Libanonu jedna osoba. Fotograf AFP uviedol, že úder zasiahol auto na ceste medzi mestami Sajdá (Sidon) a Súr (Týros).