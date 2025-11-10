Európska komisia navrhla zmeny v rozpočte EÚ, aby zabránila nesúhlasu europarlamentu

BRUSEL - Európska komisia (EK) urobila viacero zmien v návrhu budúceho sedemročného rozpočtu EÚ v snahe zabrániť jeho odmietnutiu Európskym parlamentom (EP). Informovali o tom v nedeľu portál Politico a agentúra DPA.
Exekutíva Únie ustupuje v citlivých otázkach po tom, ako politické skupiny s väčšinou v europarlamente pohrozili zamietnutím viacročného finančného rámca na roky 2028 až 2034 v objeme 1,8 bilióna eur. Ide okrem iného o väčšiu spoluúčasť regiónov na rozhodovaní, možné záruky pre poľnohospodárstvo a väčšie zapojenie parlamentu do prideľovania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ.
Správy prišli pred pondelkovým kľúčovým virtuálnym stretnutím predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej, predsedníčky EP Roberty Metsolovej a dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, ktorej krajina aktuálne predsedá Rade EÚ (členské štáty). Cieľom rokovania je pokúsiť sa dohodnúť kompromis vo svetle čoraz napätejšieho vzťahu medzi europarlamentom a Komisiou.
Neobvyklý krok
To, že EK predkladá zmeny vlastného návrhu rozpočtu, je veľmi neobvyklé, konštatovalo Politico s tým, že ide o reakciu na tlak štyroch politických skupín tvoriacich tradičnú centristickú väčšinu v EP.
V októbri politické skupiny Európskej ľudovej strany (EPP), Socialistov a demokratov (S&D), Obnovme Európu (RE) a Zelených/Európskej slobodnej aliancie zaslali von der Leyenovej zoznam požadovaných zmien, ktoré rieši nový nedeľňajší dokument. Zmeny preložené eurokomisiou budú podľa Politica kontroverzné pre národné vlády, ktoré v súčasnosti pozmeňujú celkový návrh Komisie a všeobecne odmietajú ústupky voči EP v tomto štádiu prípravy rozpočtu. Schválenie viacročného finančného rámca si vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov a tiež schválenie Európskym parlamentom.