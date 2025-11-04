Himaláje zasiahlo extrémne sneženie: Lavíny zabili deväť horolezcov vrátane Európanov

KÁTHMANDU - Deväť ľudí vrátane piatich talianskych horolezcov prišlo od piatku v dôsledku intenzívneho sneženia o život pri dvoch nehodách na nepálskej strane Himalájí. Informuje o tom agentúra AFP.
V pondelok zasiahla lavína skupinu 12 ľudí v základnom tábore pod horou Jalung Ri (5630 metrov) ležiacou v strednom Nepále neďaleko hraníc s Čínou. Pri tejto katastrofe zomrelo sedem ľudí - traja Taliani, jeden Nemec, jeden Francúz a dvaja nepálski šerpovia, uviedol pre AFP predstaviteľ spoločnosti Dreamers Destination, ktorá expedíciu pre časť skupiny organizovala. Zvyšok skupiny sa podľa miestnej polície podarilo v utorok ráno miestneho času zachrániť a letecky prepraviť do hlavného mesta Káthmandu. Medzi zachránenými sú dvaja francúzski horolezci a dvaja Nepálčania.
Pri druhom incidente v západnom Nepále zomreli dvaja talianski horolezci, ktorí sa pokúšali zdolať 6887 metrov vysokú horu Panbari. S výpravou sa nedalo spojiť od piatku. „Ich smrť dnes ráno potvrdili miestne úrady,“ uvádza sa vo vyhlásení talianskeho ministerstva zahraničných vecí. Rezort spresnil, že horolezcov zastihlo silné sneženie v prvom tábore v nadmorskej výške 5000 metrov.
Nepál, kde sa nachádza osem z desiatich najvyšších vrchov sveta vrátane Mount Everestu, každoročne navštívia stovky horolezcov a turistov. Jesenná sezóna je po jarnej druhým najobľúbenejším obdobím pre expedície do Himalájí, a to aj napriek kratším a chladnejším dňom a zasneženému terénu. Podľa stránky Himalayan Database zomrelo na himalájskych štítoch od roku 1950 najmenej 1093 ľudí, pričom takmer tretina z nich zahynula v lavínach.