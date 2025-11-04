ŠKANDÁL známej čerpacej stanice: Vodičom sa sa kazili a zhasínali autá! Spoločnosť urobila neuveriteľnú chybu

WLOCZŁAWEK - Len niekoľko dní po otvorení novej čerpacej stanice Orlen vo Włocławku došlo k vážnej chybe. V dôsledku omylu bol do nádrže určenej na benzín Pb95 natankovaný naftový olej. O probléme sa začalo hovoriť po tom, čo vodiči začali zaznamenávať nezvyčajné správanie svojich vozidiel.
Čerpacia stanica na ulici Kapitulnej bola otvorená v druhej polovici októbra a spočiatku sa tešila veľkému záujmu. Situácia sa zmenila po tom, ako zákazníci, ktorí tam tankovali medzi 21. a 26. októbrom, začali hlásiť technické problémy so svojimi autami. Píše o tom poľský portál TVN Info.
Na sociálnych sieťach sa objavili viaceré príspevky vodičov, ktorí uvádzali, že ich autá zhasínali, strácali výkon alebo zobrazovali chybové hlásenia. Niektorí museli dokonca vymieňať zapaľovacie sviečky. Postupne sa ukázalo, že spoločným menovateľom týchto problémov je práve tankovanie na spomínanej stanici.
Podľa vyhlásenia hovorcu spoločnosti Orlen Mateusza Witczyńského došlo k chybe pri dopĺňaní zásob paliva. "Potvrdzujeme, že na čerpacej stanici ORLEN na ulici Kapitulnej vo Włocławku došlo k omylu zo strany externého dodávateľa zodpovedného za napĺňanie nádrží. V dôsledku toho sa malé množstvo naftového oleja dostalo do nádrže s benzínom Pb95. Po zistení chyby bola predaj paliva okamžite zastavený, nádrž vyčistená a prevádzka bude obnovená ešte dnes," uviedol hovorca.
Spoločnosť zároveň ubezpečila, že všetci poškodení zákazníci sa môžu uchádzať o náhradu škody. Nahlasovanie incidentov je možné prostredníctvom online formulára na stránke Orlenu alebo telefonicky na infolinke.