Vo vojnou zmietanom Sudáne sa v dvoch oblastiach šíri hladomor

KÁHIRA - Vo vojnou zmietanom Sudáne sa hladomor šíri v dvoch oblastiach vrátane mesta al-Fášir v Dárfúre, kde od uplynulého týždňa vyčíňajú povstalecké Sily rýchlej podpory (RSF). Informovala o tom v pondelok globálna skupina pre monitorovanie potravinovej bezpečnosti Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Informuje o tom agentúra AP.
Podľa najnovšej správy IPC bola situácia v al-Fášire a v obliehanom meste Kadugli v provincii Južný Kordofán klasifikovaná ako hladomor. Hladomor hrozí aj v dvadsiatich ďalších oblastiach v rámci Darfúru a Kordofánu, kde sa zintenzívnili boje v uplynulých mesiacoch. Po zbere úrody sa očakáva zlepšenie potravinovej situácie.
V Sudáne bojuje armáda s povstalcami z RSF od apríla 2023. Podľa OSN prišlo o život viac než 40 000 ľudí, no humanitárne organizácie varujú, že skutočný počet obetí môže byť niekoľkonásobne vyšší.