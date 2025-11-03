Turecké mesto Sindirgi zasiahlo tretie zemetrasenie za tri mesiace

ANKARA - Tureckým mestom Sindirgi otriaslo v pondelok už tretie zemetrasenie za menej ako tri mesiace. Najnovšie otrasy mali magnitúdu 4,9, uviedli tamojší predstavitelia. Informuje o tom agentúra AFP.
K zemetraseniu došlo krátko po 13.30 h SEČ v hĺbke 11 kilometrov, oznámil úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií AFAD na platforme X. Seizmologický ústav Kandilli uvádzal o niečo vyššiu magnitúdu s hodnotou 5,1.
Mesto Sindirgi, ktoré sa nachádza približne 150 kilometrov severovýchodne od letoviska Izmir, zasiahlo 28. októbra zemetrasenie s magnitúdou 6,1. Otrasy boli citeľné aj v Izmire či Istanbule, no neboli hlásené zranenia. Otrasy s rovnakou intenzitou zaznamenali už 10. augusta, pričom v Sindirgi vtedy zahynula jedna osoba a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
Turecko je poprelínané geologickými zlomami, ktoré v minulosti spôsobili v krajine katastrofy. Pri zemetrasení vo februári 2023 na juhozápade zahynulo najmenej 53 000 ľudí a došlo i k zdevastovaniu mesta Antakya. Začiatkom júla zemetrasenie s magnitúdou 5,8 v tej istej oblasti spôsobilo smrť jednej osoby a ďalších 69 ľudí utrpelo zranenia.