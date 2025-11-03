Japonská premiérka Takaičiová sa chce stretnúť s Kim Čong-unom a diskutovať o unesených Japoncoch

TOKIO - Japonská premiérka Sanae Takaičiová v pondelok oznámila, že požiadala o stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, aby vyriešili dlhotrvajúcu otázku japonských občanov, ktorých Severná Kórea pred niekoľkými desaťročiami uniesla. Informuje o tom agentúra AFP.
KĽDR po tom, čo roky popierala únos Japoncov, v roku 2002 priznala, že agenti jej tajných služieb v 70. a 80. rokoch 20. storočia uniesli 13 japonských občanov. Tých využívali na výcvik severokórejských špiónov, ktorých mali učiť japonský jazyk a zvyky. Japonsko sa domnieva, že Severná Kórea uniesla najmenej 17 jeho občanov.
Takaičiová na podujatí venovanom zvyšovaniu povedomia o tejto otázke v Tokiu uviedla, že v tejto veci požiadala o summit s Kim Čong-unom. „S cieľom vybudovať nové, plodné vzťahy medzi Japonskom a Severnou Kóreou som rozhodnutá osobne sa stretnúť s Kim Čong-unom,“ povedala. „Únos je prioritou môjho kabinetu,“ vyhlásila premiérka, ktorá dodala, že použije všetky potrebné prostriedky v tejto veci. KĽDR dosiaľ verejne neodpovedala na iniciatívu novej japonskej premiérky.
Neúspešné snahy o stretnutie s vodcom KĽDR
AFP konštatuje, že viacero japonských lídrov sa neúspešne usilovalo o stretnutie so severokórejským vodcom s cieľom vyriešiť túto otázku. Bývalý japonský premiér Džuničiró Koizumi v roku 2002 navštívil Pchjongjang a stretol sa s otcom súčasného vodcu KĽDR Kim Čong-ilom. Výsledkom Koizumiho cesty bola repatriácia piatich Japoncov a ďalšia návšteva japonského premiéra. KĽDR v tom čase uviedla, že zvyšných osem unesených Japoncov je mŕtvych.
Takaičiovej predchodca v premiérskom úrade Šigeru Išiba navrhol zriadiť kontaktné kancelárie v Tokiu a Pchjongjangu, aby sa táto otázka posunula vpred, ale nikdy neboli zrealizované. Japonsko sa naďalej snaží udržať medzinárodnú pozornosť na túto tému. Minulý týždeň sa s rodinami unesených Japoncov stretol v Tokiu americký prezident Donald Trump.