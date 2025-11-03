DESIVÉ ZÁBERY z útoku nožom v Británii: TOTO spravil násilník, keď vystúpil z vlaku! Všetci pred ním utekali

HUNTINGDON – Britské ostrovy boli koncom minulého týždňa poznačené krvavým útokom, kedy jeden z násilníkov vytiahol vo vlaku nôž a začal bodať do všetkého okolo seba. Postupne sa na sociálnych sieťach začali objavovať rôzne zábery z tohto incidentu.
Útok vo vlaku spoločnosti LNER si vyžiadal desiatky zranených. Cestujúci sa v sobotu prvého novembra vo večerných hodinách presúvali na pravidelnej linke Doncaster-Londýn, keď náhle začali v jednom z vozňov vyčíňať dvaja útočníci. Britský The Sun už skôr informoval, že vlak vyrazil z Doncasteru o 18:25 miestneho času a prvé tiesňové volanie na políciu bolo zaznamenané o 19:39.
Desivé zábery z priemyslených kamier
Ten istý denník teraz uverejnil zábery útočníka, ktorý sa s nožom v ruke prechádza po nástupišti. Vlak musel núdzovo zastaviť pri Huntingdone. Keď sa otvorili dvere, na nástupište sa vyhrnuli desiatky cestujúcich a rýchlo utekali preč. Napokon vystúpil aj útočník. V ruke stále držal nôž.
Presunul sa k neďalekému plotu, preskočil ho a ocitol sa na parkovisku. Tam ho niekoľko policajtov obkľúčilo a taserom ho dokázali pritlačiť k zemi. Násilník oblečený celý v čiernom mal po nich kričať: "Zabite ma, zabite ma!"
Prežila priamy kontakt s útočníkom
Cestujúca Dayna Arnoldová (48) prezradila, že keď útočník podišiel k nej, chytil ju a už sa pripravoval na útok. V tej chvíli sa ale zameral na niečo iné a odišiel. Po chvíli sa k Dayne vrátil a potichu jej povedal: "Diabol nevyhrá." Potom ju nechal tak a postupoval do ďalších vozňov. Sama podľa svojich slov nevie, ako mohla prežiť.
I keď záchranné zložky reagovali 11 minút od prvého tiesňového volania, útočník s kuchynským nožom stihol zraniť svojím besnením desiatky ľudí. Podľa aktuálnych informácii bolo z nemocnice prepustených 5 ľudí. Zamestnanec britských železníc, ktorý sa snažil chrániť ľudí pred útočníkom, ešte stále bojuje o život.
Vyšetrovatelia vo včerajších hodinách celý vlak zaistili a vo vozňoch hľadajú ďalšie stopy. Pôvodne boli zatknutí dvaja páchatelia, obaja britskí občania narodení v Británii. Jedného už medzitým prepustili. Potvrdilo sa, že do útoku nebol zapojený.