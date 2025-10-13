APOKALYPSA v Katalánsku! Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty: Šokujúce VIDEÁ z miesta katastrofy

BRATISLAVA - Španielsku provinciu Tarragona v Katalánsku zasiahli rozsiahle záplavy spôsobené intenzívnymi dažďami. Prírodná katastrofa spôsobila dopravný chaos - prinútila úrady zatvoriť diaľnicu, zrušiť vlakové spoje. Museli taktiež prerušiť školskú výučbu v postihnutých oblastiach južnej časti regiónu.
Španielsku provinciu Tarragona v autonómnom spoločenstve Katalánsko zasiahli rozsiahle povodne spôsobené intenzívnymi zrážkami. Prívalové dažde v južnej časti regiónu zapríčinili lokálne záplavy v niekoľkých obciach, ktoré spôsobili úplnú paralýzu dopravnej infraštruktúry, informovali úrady.
Španielska meteorologická agentúra v nedeľu zvýšila výstrahu na najvyšší červený stupeň, pričom na pondelok zostal platný oranžový stupeň pohotovosti pre tento región.
Na videozáznamoch zverejnených na internete z oblasti Montsia sú viditeľné rozvodnené rieky prúdiace ulicami a zaparkované vozidlá odnášané silou vody.
Problémy postihli vodičov aj cestujúcich železničnej dopravy, miestne orgány dôrazne varujú pred opúšťaním domovov bez nevyhnutnej potreby.
Najväčšie komplikácie sa týkajú dopravnej tepny AP-7. Úsek medzi obcami Freginals a Ulldecona bol uzavretý a vodiči uviazli v dlhých kolónach.
Paralelne boli pozastavené vlakové spoje na kľúčovej trati spájajúcej Barcelonu s Valenciou, keďže voda zaplavila časti koľajníc. Ide o jednu z hlavných dopravných osí východného pobrežia Španielska.
Predseda katalánskej vlády Salvador Illa vyzval obyvateľov k maximálnej opatrnosti. Oznámil tiež obmedzenia vo fungovaní verejných služieb v pondelok. Podľa oznámených informácií bola prerušená vzdelávacia činnosť, športové aktivity a vybrané služby v zdravotníckych zariadeniach na juhu Tarragony.
Zhoršenie počasia súvisí s búrkou Alice, ktorá najviac dopadá na juhovýchodné oblasti krajiny vrátane Baleárskych ostrovov. Španielske služby spájajú sériu prudkých meteorologických javov s fenoménom DANA, čiže izolovanou depresiou vo vysokých polohách atmosféry. Vzniká vtedy, keď sa nad Stredozemným morom stretáva studený vzduch s teplým a vlhkým, čo podporuje prívalové dažde, búrky a dokonca povodne.
Takmer pred rokom, koncom októbra, povodne spojené s javom DANA vo Valencijskom spoločenstve priniesli tragické následky. Vtedy podľa uvedených údajov zahynulo viac ako 220 ľudí, čo ukazuje rozsah rizika pri podobných poveternostných udalostiach a potrebu rýchlych administratívnych rozhodnutí.