Pondelok13. október 2025, meniny má Koloman, zajtra Boris

APOKALYPSA v Katalánsku! Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty: Šokujúce VIDEÁ z miesta katastrofy

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Repro foto X/MeteoExpress, X/vigiprevention_meteo, X/ Art of Thunders Stormchasers/Manuel Aznar)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Španielsku provinciu Tarragona v Katalánsku zasiahli rozsiahle záplavy spôsobené intenzívnymi dažďami. Prírodná katastrofa spôsobila dopravný chaos - prinútila úrady zatvoriť diaľnicu, zrušiť vlakové spoje. Museli taktiež prerušiť školskú výučbu v postihnutých oblastiach južnej časti regiónu.

Španielsku provinciu Tarragona v autonómnom spoločenstve Katalánsko zasiahli rozsiahle povodne spôsobené intenzívnymi zrážkami. Prívalové dažde v južnej časti regiónu zapríčinili lokálne záplavy v niekoľkých obciach, ktoré spôsobili úplnú paralýzu dopravnej infraštruktúry, informovali úrady.

Španielska meteorologická agentúra v nedeľu zvýšila výstrahu na najvyšší červený stupeň, pričom na pondelok zostal platný oranžový stupeň pohotovosti pre tento región.

Na videozáznamoch zverejnených na internete z oblasti Montsia sú viditeľné rozvodnené rieky prúdiace ulicami a zaparkované vozidlá odnášané silou vody.

Problémy postihli vodičov aj cestujúcich železničnej dopravy, miestne orgány dôrazne varujú pred opúšťaním domovov bez nevyhnutnej potreby.

Najväčšie komplikácie sa týkajú dopravnej tepny AP-7. Úsek medzi obcami Freginals a Ulldecona bol uzavretý a vodiči uviazli v dlhých kolónach.

APOKALYPSA v Katalánsku! Voda
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: X/vigiprevention_meteo, )

Paralelne boli pozastavené vlakové spoje na kľúčovej trati spájajúcej Barcelonu s Valenciou, keďže voda zaplavila časti koľajníc. Ide o jednu z hlavných dopravných osí východného pobrežia Španielska.

Predseda katalánskej vlády Salvador Illa vyzval obyvateľov k maximálnej opatrnosti. Oznámil tiež obmedzenia vo fungovaní verejných služieb v pondelok. Podľa oznámených informácií bola prerušená vzdelávacia činnosť, športové aktivity a vybrané služby v zdravotníckych zariadeniach na juhu Tarragony.

Zhoršenie počasia súvisí s búrkou Alice, ktorá najviac dopadá na juhovýchodné oblasti krajiny vrátane Baleárskych ostrovov. Španielske služby spájajú sériu prudkých meteorologických javov s fenoménom DANA, čiže izolovanou depresiou vo vysokých polohách atmosféry. Vzniká vtedy, keď sa nad Stredozemným morom stretáva studený vzduch s teplým a vlhkým, čo podporuje prívalové dažde, búrky a dokonca povodne.

Takmer pred rokom, koncom októbra, povodne spojené s javom DANA vo Valencijskom spoločenstve priniesli tragické následky. Vtedy podľa uvedených údajov zahynulo viac ako 220 ľudí, čo ukazuje rozsah rizika pri podobných poveternostných udalostiach a potrebu rýchlych administratívnych rozhodnutí.

Viac o téme: PovodneŠpanielskoKatalánskoTarragona
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Búrka Alice spôsobila záplavy
Búrka Alice spôsobila záplavy na španielskych ostrovoch Ibiza a Malorka
Zahraničné
Ilustračné foto
OSN varuje pred katastrofami: Medzinárodný deň prevencie upozorňuje na riziká
Zahraničné
Silný dážď spôsobil záplavy
Nepál zasiahli ničivé monzúnové dažde: Za uplynulých 36 hodín zahynulo najmenej 22 ľudí, doposiaľ 11 ľudí je nezvestných
Zahraničné
Obrovská tragédia u našich
Obrovská tragédia u našich susedov: Pri záplavách zahynulo deväť ľudí vrátane päťčlennej rodiny
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Loj po hraní vo filmoch okúsil zábavné programy a priznal: Človek si nevie predstaviť...
Juraj Loj po hraní vo filmoch okúsil zábavné programy a priznal: Človek si nevie predstaviť...
Prominenti
Škoda Fabia 130
Škoda Fabia 130
Auto-Moto
Na mieste požiaru panelového domu v Ružinove zasahujú hasiči
Na mieste požiaru panelového domu v Ružinove zasahujú hasiči
Správy

Domáce správy

Tragcký požiar v bratislavskom
Tragcký požiar v bratislavskom Ružinove: Vznikla škoda vo výške asi 600-tisíc eur
Domáce
Dráma v Zlatých Moravciach:
Dráma v Zlatých Moravciach: Opitý dôchodca sa vyhrážal granátom!
Domáce
FOTO Tomáš Taraba
Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky Slovenska, uviedol Taraba
Domáce
Prievidza predlžuje otváracie hodiny hlavného cintorína počas sviatkov – zmeny sa týkajú aj predajne
Prievidza predlžuje otváracie hodiny hlavného cintorína počas sviatkov – zmeny sa týkajú aj predajne
Prievidza

Zahraničné

Babiš vyzval končiacu vládu,
Babiš vyzval končiacu vládu, aby už neuzatvárala žiadne zmluvy
Zahraničné
APOKALYPSA v Katalánsku! Voda
APOKALYPSA v Katalánsku! Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty: Šokujúce VIDEÁ z miesta katastrofy
Zahraničné
Hrôzostrašná nehoda: Autobus sa
Hrôzostrašná nehoda: Autobus sa zrútil, zahynulo najmenej 40 ľudí
Zahraničné
Ruskí vojaci na estónskej
Pobaltie je v pohotovosti: VIDEO Na hraniciach s Estónskom sa zjavili ruskí ozbrojení vojaci!
Zahraničné

Prominenti

Diane Keaton
POSLEDNÉ CHVÍLE Diane Keaton (†79): Do nemocnice ju brali HASIČI... Pohľad na jej syna láme srdce!
Zahraniční prominenti
Obrovská radosť slovenského DJ-a:
Obrovská radosť slovenského DJ-a: Stal sa otcom... Aha, aké meno vybrali!
Domáci prominenti
Katy Perry
Katy Perry už svoju LÁSKU neskryje: BOZKY s bývalým premiérom!
Zahraniční prominenti
Diane Keaton
Diane Keaton (†79) trávila POSLEDNÉ mesiace o SAMOTE a... Zanechala po sebe ohromný majetok!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Malý Laurent šokuje svet
Narodil sa ďalší Picasso? Dvojročný Laurent z Nemecka predáva abstraktné maľby za tisíce eur
Zaujímavosti
Tajomstvo poslednej faraónky: Archeológovia
Tajomstvo poslednej faraónky: Archeológovia našli stopy vedúce priamo ku Kleopatre! Objav pod hladinou môže zmeniť históriu
Zaujímavosti
Tak takýto dôvod rozchodu
Tak takýto dôvod rozchodu ste určite nepočuli: Utieranie zadku po toalete bolo poslednou kvapkou!
Zaujímavosti
KVÍZ o ľudskom tele
KVÍZ o ľudskom tele z učebnice pre tretiakov: Zvládnete školácke učivo prírodovedy?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci Anna s Martinom
Slováci Anna s Martinom o svojom eshope s kolagénom: Predávame len to, čo sami používame
plnielanu.sk
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk

Ekonomika

Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Larry Ellison chce rozdať 95 % svojho majetku: Za čo utráca druhý najbohatší človek planéty?
Larry Ellison chce rozdať 95 % svojho majetku: Za čo utráca druhý najbohatší človek planéty?
Chaos na trhu pokračuje: Trump zmierňuje vyjadrenia, akcie a kryptomeny sa spamätávajú z tvrdého pádu!
Chaos na trhu pokračuje: Trump zmierňuje vyjadrenia, akcie a kryptomeny sa spamätávajú z tvrdého pádu!
Ako sú na tom hypotéky v Európe? Tieto krajiny mali najnižšie a najvyššie úroky!
Ako sú na tom hypotéky v Európe? Tieto krajiny mali najnižšie a najvyššie úroky!

Šport

Zlato z Belehradu a novinka, ktorá zmenila šport: Zomrela veľká československá ikona
Zlato z Belehradu a novinka, ktorá zmenila šport: Zomrela veľká československá ikona
Hádzaná
Celý svet čaká na jeho rozhodnutie: Zidane odkryl plán návratu k trénovaniu, prezradil aj tím
Celý svet čaká na jeho rozhodnutie: Zidane odkryl plán návratu k trénovaniu, prezradil aj tím
Francúzsko
Tvrdá facka pre futbalové Česko: Naši susedia šokujúco padli na Faerských ostrovoch!
Tvrdá facka pre futbalové Česko: Naši susedia šokujúco padli na Faerských ostrovoch!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Dominancia Pogačara s van der Poelom nemá obdobu: Dokáže slovinský fenomén prekonať ďalší rekord Merckxa?
Dominancia Pogačara s van der Poelom nemá obdobu: Dokáže slovinský fenomén prekonať ďalší rekord Merckxa?
Cyklistika

Auto-moto

Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky

Kariéra a motivácia

Ktorá z týchto troch pozícií je pre vás tá pravá?
Ktorá z týchto troch pozícií je pre vás tá pravá?
Zaujímavé pracovné ponuky
Žijete od výplaty k výplate? Tieto tipy vám pomôžu zarobiť si peniaze navyše aj popri práci
Žijete od výplaty k výplate? Tieto tipy vám pomôžu zarobiť si peniaze navyše aj popri práci
Rady, tipy a triky
Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Zaujímavé pracovné ponuky
Zvažujete zmenu kariéry? Rekvalifikácia môže byť vaša druhá šanca na lepší život aj plat
Zvažujete zmenu kariéry? Rekvalifikácia môže byť vaša druhá šanca na lepší život aj plat
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Rady a tipy
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémové polievky

Technológie

Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Bezpečnosť
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Správy
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Bezpečnosť
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
Správy

Bývanie

Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí

Pre kutilov

Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

CHANEL Beauty Backstage jar/leto 2026: Make-up z prehliadkového móla krok za krokom podľa svetových trendov
Krása
CHANEL Beauty Backstage jar/leto 2026: Make-up z prehliadkového móla krok za krokom podľa svetových trendov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNA SPRÁVA Vlakové nešťastie
Domáce
MIMORIADNA SPRÁVA Vlakové nešťastie na východe: Pri Rožňave sa čelne zrazili dva rýchliky
APOKALYPSA v Katalánsku! Voda
Zahraničné
APOKALYPSA v Katalánsku! Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty: Šokujúce VIDEÁ z miesta katastrofy
Ďalší TRAGICKÝ nález pod
Domáce
Ďalší TRAGICKÝ nález pod mostom v Bratislave! Okoloidúci našli v tráve mŕtvolu
Ruskí vojaci na estónskej
Zahraničné
Pobaltie je v pohotovosti: VIDEO Na hraniciach s Estónskom sa zjavili ruskí ozbrojení vojaci!

Ďalšie zo Zoznamu