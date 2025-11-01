Nad vojenskou základňou v Belgicku spozorovali neznáme drony

BRUSEL - V noci na sobotu bolo spozorovaných niekoľko dronov nad belgickou vojenskou základňou Kleine-Brogel v meste Peer. Podľa správ agentúr DPA a Belga ide o dôležitý objekt armády, ktorý využíva aj NATO.
Minister potvrdil vyšetrovanie dronov
„Detekčný systém funguje... vyšetrovanie prebieha,“ napísal belgický minister obrany Theo Francken na platforme X v sobotu, pričom ozrejmil, že sa úradom podarilo získať zábery dronov. Uviedol tiež, že sa budúci týždeň stretne s políciou, aby spoločne posúdili hrozbu a prijali potrebné opatrenia na vypátranie a zadržanie operátorov dronov.
Na vojenskej základni v Kleine-Brogel vo Flámsku sa konali v októbri každoročné cvičenia NATO zamerané na obranu územia Aliancie za pomoci jadrových zbraní. Zúčastnilo sa na nich približne 2000 vojakov. Podľa nepotvrdených správ je táto letecká základňa jedným z miest v Európe, kde sú uložené jadrové zbrane USA, píše DPA. Belga tiež uvádza, že od roku 2027 sa tu budú nachádzať aj stíhačky F-35.
Ďalšie drony spozorované pri vojenských objektoch
Bezpilotné lietadlá zaznamenali v noci aj vo vojenskej oblasti v Leopoldsburgu neďaleko Kleine-Brogel. Podrobnosti doposiaľ nie sú známe. Starostovia Peeru a Leopoldsburgu v sobotu rokovali o týchto incidentoch. Belga takisto pripomína, že úrady minulý mesiac zaznamenali podozrivé drony aj nad vojenským výcvikovým táborom Elsenborn a nad kasárňami v Marche-en-Famenne.
V uplynulých mesiacoch spozorovali drony nad kritickou infraštruktúrou vo viacerých európskych krajinách a štáty z preletov podozrievali Rusko. V súčasnosti nie je zrejmé, kto je zodpovedný za dronové prelety nad Kleine-Brogel, či to, čo bolo ich cieľom.