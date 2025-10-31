Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

OSN bije na poplach! V Konžskej demokratickej republike trpí hladom 27 miliónov ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KINSHASA - Takmer 27 miliónov ľudí v Konžskej demokratickej republike (KDR) je vystavených hladu z dôvodu zníženej zahraničnej pomoci, uviedli vo štvrtok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetový potravinový program (WFP). Zároveň upozornili, že kríza môže vyvolať nestabilitu v celom regióne, informuje o tom agentúra AFP.

FAO a WFP tvrdia, že obyvatelia KDR sú vystavení „kritickej úrovni potravinovej neistoty alebo horšej situácii“ už začiatkom budúceho roka, a to vrátane štyroch miliónov ľudí na úrovni núdzového hladu. Hoci je Konžská demokratická republika bohatá na prírodné zdroje, najmä minerály, prevláda v nej hlboká chudoba. Tri desaťročia bojov medzi rôznymi skupinami o tieto zdroje si vyžiadali milióny obetí v nepokojnej východnej časti africkej krajiny.

OSN v predvečer medzinárodnej konferencie v Paríži, ktorej cieľom je nájsť darcov pre financovanie pomoci východu KDR, upozornila, že táto africká krajina je hlboko zasiahnutá výrazným poklesom zahraničnej pomoci. Viac ako tri milióny detí zo 109 miliónov obyvateľov KDR má pre chronickú podvýživu problém s rastom.

WFP pre nedostatok finančnej pomoci museli tento rok znížiť počet ľudí, ktorým v KDR pomáha, z 2.3 milióna na 600.000. Jeho deficit zároveň vzrástol na 349 miliónov dolárov. Vyzval preto na núdzové financovanie 127 miliónov dolárov. Bez peňazí totiž hrozí, že od februára budúceho roka bude musieť pozastaviť všetku svoju pomoc v KDR. „Milióny životov sú v ohrození a regionálna stabilita utrpí,“ povedala predstaviteľka WFP pre KDR Cynthia Jonesová. „Teraz je čas konať - skôr, než sa dôsledky stanú nezvratnými,“ dodala.

