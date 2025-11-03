Brutálny čin žiarlivej učiteľky: Znásilnila dcérku (†4) jej partnera a sedela na nej vo vani, kým sa neutopila

JOHANNESBURG - Prípad, ktorá otrasol aj tými najskúsenejšími vyšetrovateľmi. Učiteľka materskej školy Amber Lee Hughes bola uznaná vinnou z brutálnej vraždy štvorročnej dcérky svojho partnera. Malú Nada-Jane Challitu utopila v kúpeli po záchvate žiarlivosti. Za svoj čin obviňuje „ťažké detstvo“.
K brutálnemu činu došlo 23. januára 2023 a to v momente, keď otec dievčatka, Elie Challita, odišiel na pracovný pohovor a nechal dcéru v starostlivosti svojej partnerky. Píšu o tom noviny The Sun. Podľa zistení súdu sa Hughes rozzúrila, že ju partner pri odchode nepobozkal, a začala ho podozrievať z nevery. V správe, ktorú mu poslala krátko pred vraždou, napísala: „Zlomil si mi srdce, ja zlomím tvoje. Ako si mi to mohol urobiť?“
O niekoľko minút neskôr vložila dievčatko do vane a pritlačila ho vlastným telom pod vodu. Keď prestalo dýchať, nechala ho v kúpeli so stále tečúcou studenou vodou. Pitva odhalila, že Nada-Jane bola pred smrťou dvakrát znásilnená. Prokuratúra tvrdí, že Hughes dievčatku do pohlavných orgánov zaviedla cudzí predmet, čo ale ona poprela.
Na súde Hughes vypovedala, že v čase činu trpela hraničnou poruchou osobnosti, no bola si vedomá svojho konania. „Spúšťačom bol konflikt s otcom dieťaťa kvôli jeho nevere. Keď mi povedal, aby som ho prestala bombardovať, niečo vo mne vybuchlo,“ uviedla.
Po vražde sa údajne trikrát pokúsila o samovraždu. Počas pojednávania sa snažila získať zhovievavosť tým, že svoj čin pripísala traumatickému detstvu a psychickým problémom. Sociálna pracovníčka Carina Wolmarans vypovedala, že Hughes vyrastala v nestabilnom prostredí, trpela nízkym sebavedomím, sebapoškodzovaním a bola terčom posmechu pre svoju váhu. „Povedala, že si praje, aby mohla všetko vrátiť späť,“ citovala Wolmarans obžalovanú. Dodala, že Hughes trpí posttraumatickou stresovou poruchou a hraničnou poruchou osobnosti.
Sudca Richard Mkhabela však upozornil, že podobné diagnózy patria do kompetencie psychiatrov a psychológov. Mkhabela zároveň zdôraznil, že čin bol „jednoznačne premyslený“. Dôkazom podľa neho boli chladnokrvné správy, ktoré Hughes krátko pred vraždou poslala svojmu partnerovi. „Z výpovedí jasne vyplýva, že hrozbu zničenia Challitovho srdca naplnila do posledného slova,“ uviedol sudca.
Žiadny trest nedokáže vyvážiť stratu, reaguje otec dievčatka
Hughes sa s Elim Challitom zoznámila v roku 2021 a čoskoro sa k nemu nasťahovala aj s jeho dcérkou. Ich vzťah bol však od začiatku búrlivý a podľa svedkov Hughes opakovane hrozila, že dieťaťu ublíži. Otec malej obete po rozsudku povedal, že žiadny trest nedokáže vyvážiť jeho stratu.
„Spravodlivosť, ktorú hľadám, v tomto svete neexistuje. Sme len ľudia. Žiadny rozsudok mi dcérku nevráti. Ale dneškom sa aspoň začal proces, ktorý k nej môže viesť,“ povedal po súde.
Rozsudok vyniesol Vrchný súd v Johannesburgu 27. októbra. Amber Lee Hughes dostala doživotný trest odňatia slobody.