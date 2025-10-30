MIMORIADNE Tragédia v Česku: Dvaja mladí muži boli nájdení mŕtvi! Hovorí sa o spoločnej samovražde

PŘEROV - Na odľahlom mieste pri obci Veselíčko na Přerovsku objavili českí policajti telá dvoch mladíkov vo veku 18 a 24 rokov. Podľa doterajších informácií zrejme dobrovoľne ukončili život. Polícia cudzie zavinenie vylučuje a okolnosti ďalej preveruje.
Nález v lese vo štvrtkových ranných hodinách
Vo štvrtok ráno privolali záchranné zložky k lesnému porastu pri Veselíčku na východnej Morave. Tamojší policajti našli dvoch mladých mužov bez známok života. Miesto bolo podľa miestnych médií ťažko prístupné a mimo obývanej časti obce.
Hovorkyňa českej polície Miluše Zajícová uviedla, že išlo o mužov narodených v rokoch 2001 a 2007. Podľa prvotných informácií sa rozhodli ukončiť život spoločne a vyšetrovatelia nezistili žiadne známky cudzieho zavinenia. Na miesto dorazili kriminalisti aj súdny lekár.
Polícia: Zdieľané rozhodnutie, žiadny páchateľ
Vyšetrovací tím potvrdil, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by za smrťou mladíkov stál niekto ďalší. „Na ich úmrtí nemala podiel žiadna ďalšia osoba,“ uviedla hovorkyňa. Orgány teraz zisťujú, čo ich k rozhodnutiu mohlo viesť, a vypočúvajú prípadných svedkov.
Polícia zároveň nekomentuje spôsob, akým dvojica zomrela. S ohľadom na citlivosť prípadu a rodinu nezverejnila ani detaily o motíve.
Komunita v šoku
Obaja mladí muži mali podľa regionálnych informácií pochádzať z okolia Přerova. Tragédia zasiahla miestnu komunitu, ktorá sa snaží pochopiť, čo mohlo predchádzať tomuto rozhodnutiu.
O prípade ako prvé informovali portály Blesk.cz a Novinky.cz.