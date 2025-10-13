Vo Francúzsku našli mŕtve deväťročné dievča: Polícia preveruje šikanu ako príčinu samovraždy

(Zdroj: Getty Images)
PARÍŽ - Vo francúzskom meste Sarreguemines bolo v sobotu nájdené telo deväťročného dievčaťa v mieste jeho bydliska. Informovali o tom v pondelok francúzske úrady. Podľa predbežných zistení polície a prokuratúry išlo pravdepodobne o samovraždu. Dievča bolo totiž obeťou šikany. Informuje o tom agentúra AFP.
Matka dievčaťa povedala, že jej dcéru šikanovali spolužiaci zo základnej školy. Podľa slov matky mali neslušné poznámky na jej váhu. Anonymný zdroj pre francúzske médiá dodal, že dievča už v minulosti hovorilo, že si vezme život. Človek blízky rodine dievčaťa, ktorý tiež požiadal o zachovanie anonymity, tvrdil, že vedenie školy bolo o šikanovaní v minulosti informované.