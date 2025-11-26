Exminister hospodárstva si podal Šimečku: Pri Benešových dekrétoch sa zahrávate s ohňom, pozrite sa na východ!

BRATISLAVA - Bývalý minister hospodárstva a člen mimoparlamentných Demokratov Karel Hirman ostro kritizoval nový návrh Progresívneho Slovenska, ktoré avizovalo snahu právne riešiť niektoré aspekty Benešových dekrétov. Podľa Hirmana ide o politicky nebezpečnú iniciatívu, ktorá môže otvoriť staré historické konflikty a narušiť citlivé slovensko-maďarské vzťahy.
Hirman varuje, že podobné zásahy do povojnovej legislatívy môžu byť využité maďarskou vládou, ktorá dlhodobo operuje naratívom novej interpretácie Trianonu. "Orbán a jeho Fidesz nám opakovane vyplakávajú nad Trianonom. Naposledy Orbán vyslovil ľútosť, že Budapešť kvôli dohodám z Trianonu stratila prístup k lesom a baniam na terajšom území Slovenska," napísal Hirman.
Dekréty podľa neho prispeli k československej zvrchovanosti
Pripomenul zároveň, že Benešove dekréty boli nástrojom na obnovenie československej územnej integrity po vojne. "Chce to riešiť dôsledky tzv. Benešových dekrétov, ktoré po 2. svetovej vojne eliminovali dôsledky Viedenskej arbitráže. Benešove dekréty skrátka prispeli k obnoveniu československej zvrchovanosti," uviedol.
Podľa Hirmana dnešné problémy regiónov južného Slovenska nesúvisia s historickými udalosťami, ale s moderným ekonomickým vývojom a rozhodnutiami slovenských vlád. "Terajšia chudoba a stagnácia južných okresov Slovenska nie sú dôsledkom Trianonu, ani Benešových dekrétov. Keď som bol ministrom hospodárstva, riešili sme to tak, že sme do Rimavskej Soboty dostali seriózneho investora," pripomenul.
Pozrite sa, čo sa deje na východ od nás
"Ak nevieš, ako riešiť aktuálne problémy, začneš do súčasnosti umelo prenášať staré a vyžité dohody. To neprináša riešenia, ale otvára historické rany," varoval Hirman, podľa ktorého môže podobná stratégia viesť k eskalácii napätia a dokonca situáciu prirovnal k tomu, čo sa deje za našimi východnými hranicami na Ukrajine.
Argumenty progresívcov
Progresívne Slovensko v posledných týždňoch otvorilo diskusiu o tom, že niektoré časti Benešových dekrétov „nemajú miesto v modernom právnom štáte“. Týka sa to najmä ustanovení o kolektívnej vine, ktoré podľa PS pretrvávajú v symbolickej rovine, hoci už dávno nemajú praktické uplatnenie.
Andrej Danko pritvrdzuje: Otváranie Benešových dekrétov môže vyvolať právnu reakciu SNS
Strana argumentuje potrebou zosúladiť právny poriadok Slovenska s princípmi európskeho práva, snahou odstrániť „zvyšky povojnovej legislatívy, ktoré môžu byť vnímané diskriminačne“, požiadavkami niektorých občianskych organizácií, najmä z južného Slovenska. PS zároveň tvrdí, že nejde o snahu meniť vlastnícke pomery ani otvárať reštitúcie, ale iba o „symbolickú modernizáciu“ legislatívy.
Hirman však upozorňuje, že aj symbolické zmeny môžu byť politicky zneužité. Maďarská vláda aj niektoré nacionalistické kruhy v Budapešti už desiatky rokov používajú Trianon, Viedenskú arbitráž či povojnové opatrenia ako súčasť svojej národno-historickej agendy. Podľa Hirmana tak PS svojím krokom — hoci motivovaným liberálne a právne — môže neúmyselne posilniť revizionistické naratívy v Maďarsku a oslabiť pozíciu Slovenska v regionálnej politike. Téma sa rozhodne nestretla s pochopením ani u koaličných a iných strán.